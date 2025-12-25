Allerta meteo in Emilia Romagna e altre regioni con il maltempo di Natale, preoccupa la situazione dei fiumi

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Il maltempo non concede tregua neanche a Natale: piogge intense e temporali continuano ad abbattersi su gran parte dell’Italia, con rischio di piene dei fiumi. Allerta meteo in sei regioni, con situazione particolarmente critica in Emilia-Romagna. Neve e valanghe in Piemonte, codice giallo nelle regioni del Centro-Sud.

Allerta meteo anche a Natale

Un giorno di Natale dal quadro che rimane critico, dopo il maltempo intenso delle ultime ore, e l’Italia che resta in gran parte sotto allerta meteo.

Piogge intense, temporali e nubifragi sono previsti su ampie porzioni del territorio nazionale, dal Nord al Centro-Sud, con una particolare attenzione rivolta al rischio di innalzamento dei livelli dei fiumi e a possibili piene improvvise, con la situazione monitorata costantemente.

Maltempo in Emilia-Romagna

La Protezione Civile ha disposto allarmi di diverso livello in sei regioni. La situazione più delicata riguarda l’Emilia-Romagna, dove sono attivi avvisi di allerta rossa, arancione e gialla a seconda delle aree.

A destare maggiore preoccupazione sono i fiumi, in particolare gli affluenti di destra del Reno e il fiume Idice, destinatari di osservazione speciale. Alla criticità idraulica si affiancano anche condizioni di rischio idrogeologico, mentre sul fronte dei venti si segnala Bora intensa su Trieste.

Le zone più colpite

Nel dettaglio, l’allerta rossa in Emilia-Romagna è stata diramata per rischio idraulico nella Pianura bolognese. Livello arancione, sempre per la stessa tipologia di rischio, sulla Costa romagnola, nella Bassa collina e pianura romagnola, nella Montagna e Collina bolognese, oltre che nell’Alta collina e Montagna romagnola.

L’allerta gialla interessa invece numerose altre zone, tra cui la Pianura modenese, la Costa e la Pianura ferrarese, la Collina emiliana centrale, la Pianura reggiana e la Pianura reggiana di Po. Parallelamente, è stata emessa un’allerta arancione per rischio idrogeologico su vaste aree della regione, mentre la Montagna emiliana centrale resta in stato di allerta gialla.

La situazione dei fiumi

Il quadro del rischio idraulico in Emilia-Romagna continua a richiedere massima attenzione. Il fiume Idice si conferma il punto più sensibile, con la situazione particolarmente grave presso la Chiavica di Accursi (al confine tra Molinella e Argenta), dove l’acqua non accenna a scendere: il livello si è mantenuto sui 16.2 metri, stazionando pericolosamente oltre la soglia rossa (soglia 3), superandola di ben 50 centimetri.

Tuttavia, i dati di Emilia-Romagna Meteo evidenziano dinamiche differenti lungo l’asta del fiume: Pizzocalvo: resta in soglia rossa (1.09 metri) ma mostra una leggera flessione; Castenaso si attesta in soglia arancione con 9.52 metri, anch’esso in lieve calo; Torrente Zena (Farneto) in soglia arancione (1.58 metri), con un livello in leggero aumento.

Il sindaco di Conselice, Andrea Sangiorgi, ha comunicato che, nonostante piogge tra i 20 e i 30 mm cadute a monte, la situazione è monitorata. Per il Sillaro si attende un colmo di piena a Portonovo vicino alla soglia 2.

I dati tecnici attuali mostrano però una fase di transizione: a Sesto Imolese soglia arancione (13.49 metri) in leggera crescita. A Portonovo soglia arancione (11.96 metri) in leggero aumento. A Correcchiol livello è di 22.01 metri (soglia arancione), in lieve salita.

Per molti altri torrenti e fiumi della zona, la fase più acuta sembra essere passata, con livelli che iniziano a ritirarsi per Gaiana, Santerno, Senio e Secchia.

Altre regioni a rischio

Spostandosi verso il Nord-Ovest, in Piemonte è in vigore già da ieri un bollettino di allerta gialla per neve e valanghe, emesso dall’Arpa regionale e valido fino alla mattina di Santo Stefano. Le precipitazioni sono attese diffuse e di moderata intensità sul Piemonte occidentale, con locali rinforzi nelle vallate del Cuneese e del Torinese.

Anche altre regioni risultano coinvolte dall’ondata di maltempo del 25 dicembre. Nel Lazio è stata diramata un’allerta gialla per rischio idraulico che interessa i Bacini Costieri Nord, Sud e quelli dell’area di Roma. In Puglia l’avviso riguarda il rischio temporali, con particolare attenzione ai Bacini del Lato e del Lenne, alla Puglia Centrale Adriatica e al Salento.

In Campania, invece, l’allerta gialla è legata al rischio idrogeologico e coinvolge numerose aree, tra cui la Piana campana, Napoli, l’area vesuviana, il Cilento, l’Alto Volturno e la Penisola sorrentina-amalfitana. Situazione da monitorare anche in Toscana, dove l’allerta interessa le isole e diversi bacini, dall’Ombrone alla costa dell’Etruria Sud fino alle zone di confine con la Romagna.