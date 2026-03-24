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La Protezione Civile ha emesso un’allerta meteo per venti di burrasca e possibili criticità idrogeologiche e idrauliche a partire dal pomeriggio di mercoledì 25 marzo sulle regioni di Piemonte e Valle d’Aosta. Un impulso perturbato proveniente dall’Europa settentrionale porterà condizioni meteorologiche avverse, con formazione di un minimo al suolo sul golfo ligure e conseguente rinforzo della ventilazione.

L’allerta meteo riguarda in particolare le regioni del Piemonte e della Valle d’Aosta, dove sono attesi venti di burrasca e raffiche di favonio nelle valli e nelle zone di pianura adiacenti. La situazione potrebbe determinare rischi di criticità idrogeologiche e idrauliche nelle aree interessate.

Le cause dell’allerta: perturbazione in arrivo dal Nord Europa

Secondo quanto comunicato dalla Protezione Civile, a partire dal pomeriggio di mercoledì 25 marzo un impulso perturbato proveniente dall’Europa settentrionale inizierà a interessare le regioni settentrionali dell’Italia. Questo impulso sarà responsabile di un peggioramento delle condizioni meteorologiche, in particolare su Piemonte e Valle d’Aosta.

La formazione di un minimo al suolo sul golfo ligure contribuirà ad attivare un deciso rinforzo della ventilazione sulle regioni nord-occidentali. In particolare, sono previsti venti di burrasca dai quadranti settentrionali, con raffiche di favonio che interesseranno le valli e le zone di pianura adiacenti.

Zone maggiormente coinvolte: Piemonte e Valle d’Aosta

Le regioni più esposte a questa nuova fase di maltempo saranno il Piemonte e la Valle d’Aosta. In queste aree, la Protezione Civile ha segnalato la possibilità di venti forti e raffiche intense, soprattutto nelle valli alpine e nelle pianure limitrofe.

Le condizioni atmosferiche avverse potrebbero causare criticità idrogeologiche e idrauliche, come riportato nel bollettino nazionale di criticità e di allerta pubblicato sul sito ufficiale della Protezione Civile.

Dettagli dell’avviso meteo: cosa aspettarsi nelle prossime ore

L’avviso diffuso dal Dipartimento della Protezione Civile prevede che, dal pomeriggio di mercoledì 25 marzo, si verificheranno venti di burrasca provenienti dai quadranti settentrionali su Valle d’Aosta e Piemonte. In particolare, nelle valli e nelle zone di pianura adiacenti, si potranno registrare raffiche di favonio di forte intensità.

Questi fenomeni atmosferici potranno avere ripercussioni sul territorio, con la possibilità di criticità idrogeologiche e idrauliche che potrebbero interessare le aree più vulnerabili. La situazione sarà monitorata costantemente dalle autorità competenti, che aggiorneranno le previsioni e i livelli di allerta in base all’evolversi dei fenomeni.

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