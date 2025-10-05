Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

La Protezione Civile ha diramato una nuova allerta meteo per la giornata di lunedì 6 ottobre, riguardante in particolare le regioni di Puglia e Sicilia. L’avviso, emesso a seguito dell’arrivo di una perturbazione atlantica in movimento dall’Europa centro-occidentale verso l’Italia, prevede un significativo peggioramento delle condizioni meteorologiche, con temporali e venti forti che interesseranno soprattutto il Sud del Paese. Le aree maggiormente coinvolte saranno i settori adriatici e ionici, dove si attendono fenomeni intensi e possibili criticità idrogeologiche.

Le cause dell’allerta: una perturbazione atlantica in arrivo

Secondo quanto comunicato dalla Protezione Civile, la situazione di maltempo che sta interessando l’Italia è dovuta a una perturbazione atlantica che, muovendosi dall’Europa centro-occidentale, sta raggiungendo la penisola. Questo sistema perturbato sta determinando un peggioramento delle condizioni meteorologiche, in particolare sulle regioni meridionali, dove sono attesi temporali e un’intensificazione dei venti settentrionali.

Il peggioramento è iniziato già nella giornata di domenica 5 ottobre, con fenomeni che si sono progressivamente estesi dal Nord verso il Sud, coinvolgendo dapprima i settori adriatici e, successivamente, quelli ionici. La Protezione Civile, in collaborazione con le regioni interessate, ha quindi deciso di emettere un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse, che integra ed estende il precedente bollettino.

Le regioni coinvolte: focus su Puglia e Sicilia

Le regioni maggiormente interessate dall’allerta sono la Puglia e la Sicilia, ma anche la Calabria e la Basilicata saranno coinvolte da fenomeni intensi. In particolare, dal primo pomeriggio di domenica 5 ottobre, sono previste precipitazioni sparse, anche a carattere di temporale, su Sicilia e Calabria (specie sui settori tirrenici), e su Puglia e Basilicata (soprattutto sui settori meridionali e ionici).

I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Dal mattino di lunedì 6 ottobre, inoltre, si prevede la persistenza dei venti forti settentrionali, con rinforzi di burrasca sulla Puglia, in estensione ai settori ionici di Basilicata, Calabria e Sicilia.

Le criticità attese: rischio temporali e idrogeologico

Alla luce dei fenomeni in atto e di quelli previsti, la Protezione Civile ha valutato per la giornata di lunedì 6 ottobre una allerta gialla per rischio temporali e rischio idrogeologico in Puglia e su alcuni settori della Sicilia. Questo significa che potrebbero verificarsi criticità legate a allagamenti, frane e difficoltà nella circolazione stradale, soprattutto nelle aree più esposte ai fenomeni intensi.

Le raccomandazioni della Protezione Civile

La Protezione Civile invita la popolazione delle aree interessate dall’allerta a prestare la massima attenzione, soprattutto nelle zone più esposte al rischio di allagamenti e frane. È fondamentale seguire le indicazioni delle autorità locali.

L’arrivo della perturbazione atlantica segna un brusco cambiamento delle condizioni meteorologiche nel Sud Italia, con Puglia e Sicilia in prima linea per quanto riguarda il rischio di temporali e criticità idrogeologiche.

