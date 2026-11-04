Allerta meteo in Sardegna, scuole chiuse il 5 novembre a Olbia e Nuoro: attenzione per rischio idrogeologico

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Sono due, le allerte lanciate dalla Protezione Civile per le previsioni meteo che interessano la Sardegna. Dall’area nord orientale (Gallura) a quella sud orientale (Sarrabus-Gerrei), è stata diramata un’allerta rossa. Per tutto il resto dell’isola è prevista un’allerta gialla. A seguito di queste proiezioni, i Comuni di Nuoro e Olbia hanno disposto la chiusura delle scuole e, nel caso di Olbia, degli uffici pubblici.

Allerta meteo in Sardegna

Come riporta la pagina del Tg Rai Sardegna, per la giornata di giovedì 5 novembre la Sardegna sarà interessata da importanti precipitazioni che hanno portato la Protezione Civile a diramare un’allerta rossa per rischio idrogeologico.

L’allerta rossa sarà valida a partire dalla mezzanotte fino alle 18, mentre dalle 18 alle 23:59 si passerà all’allerta gialla.

Nello specifico parliamo dell’intera area orientale dell’isola, dalla Gallura al Sarrabus-Gerrei. Per il resto dell’isola, invece, vige l’allerta gialla dalla mezzanotte alle 23:59 del 5 novembre.

Le zone interessate da queste ultime disposizioni sono l’Iglesiente, il Campidano, il Montevecchio-Pischinappiu, il Tirso e il Logudoro.

Scuole chiuse a Nuoro e Olbia

Il sindaco di Nuoro, Emiliano Fenu, nell’ordinanza n.50 del 4 novembre ha disposto la “chiusura delle scuole cittadine di ogni ordine e grado, sia pubbliche che private, comprese le sedi universitarie”, un provvedimento esteso anche alla “biblioteca comunale, i musei, gli asili nido, le ludoteche, i parchi, le palestre, gli impianti sportivi all’aperto (compreso il campo scuola “Tommaso Podda”) e il cimitero”.

L’ordinanza sarà valida “fino alla cessazione dell’allerta rossa di criticità elevata”. Come anticipato, lo stesso provvedimento è stato firmato dal sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, che ha aggiunto la “chiusura degli uffici pubblici che prevedono il ricevimento del pubblico, garantendo comunque i servizi minimi essenziali“.

La dichiarazione del sindaco di Olbia

Nizzi, in un comunicato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Olbia, ha fatto un appello a tutti i cittadini “affinché evitino spostamenti non necessari e seguano scrupolosamente le indicazioni della Protezione Civile e delle autorità competenti”.

“La prevenzione e la collaborazione di tutti sono fondamentali per affrontare in sicurezza questa fase di maltempo”, ha aggiunto il primo cittadino. In entrambe le realtà, il COC (Centro Operativo Comunale) sarà attivo per monitorare la situazione per l’intera durata dell’allerta.