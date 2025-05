Allerta meteo in Sicilia da Catania a Siracusa, allarme della Protezione Civile e scuole chiuse domani

Allerta meteo arancione in Sicilia per giovedì 15 maggio. La Protezione Civile regionale ha emesso un avviso per temporali intensi su tutta l’isola. In via precauzionale, numerosi Comuni tra Catania e Siracusa hanno disposto la chiusura delle scuole, dei parchi e dei cimiteri. Disagi attesi per maltempo e forti raffiche di vento.

Allerta meteo in Sicilia

Una nuova ondata di maltempo si abbatterà domani sulla Sicilia, con piogge, vento forte e temporali anche di elevata intensità. La Protezione Civile regionale, guidata da Salvo Cocina, ha diramato un’allerta meteo arancione valida per tutta la giornata del 15 maggio.

Secondo il bollettino ufficiale, sono attese precipitazioni abbondanti e a carattere temporalesco, accompagnate da grandine, attività elettrica e raffiche di vento. Le zone più colpite saranno quelle orientali e ioniche dell’isola.

La causa è il passaggio della tempesta Ines, che interesserà il sud Italia per 24/36 ore, partendo proprio dalla Sicilia e coinvolgendo successivamente Calabria e Puglia.

Scuole chiuse: i Comuni coinvolti

In risposta all’allerta, molti sindaci hanno disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata di giovedì. A Catania, il sindaco Enrico Trantino ha firmato un’ordinanza che prevede anche la chiusura dei cimiteri, del Giardino Bellini e di tutti i parchi comunali.

Scuole chiuse anche ad Acireale, Paternò, Riposto, Aci Catena, Siracusa, Augusta, Avola, Ragusa, Modica, Vittoria, Agrigento, Favara, Sciacca e molti altri centri.

L’elenco è lungo e comprende Comuni delle province di Catania, Siracusa, Ragusa e Agrigento, oltre a numerosi piccoli centri del territorio. Il provvedimento, in molti casi, riguarda anche uffici pubblici e attività all’aperto.

Le altre regioni coinvolte

Oltre alla Sicilia, il Dipartimento della Protezione Civile nazionale ha emesso per domani un’allerta gialla in cinque regioni: Basilicata, Calabria, Emilia-Romagna, Molise e Puglia.

In Sicilia, l’allerta meteo arancione non riguarda solo i temporali ma anche il rischio idrogeologico su bacini come quello del Simeto, l’Etna ionico, il versante tirrenico e le isole minori. Le autorità invitano alla massima prudenza e a limitare gli spostamenti nelle aree più esposte.

Ulteriori aggiornamenti verranno diffusi nelle prossime ore attraverso i canali ufficiali della Protezione Civile e dei Comuni.