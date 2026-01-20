Allerta meteo in Sicilia e Sardegna, il ciclone Harry provoca esondazioni e frane: evacuate decine di persone

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Prosegue il maltempo nel Sud Italia, dove il ciclone Harry si è abbattuto con forza. In Sardegna ci sono state esondazioni e frane, mentre in Sicilia sono state evacuate decine di persone come prevenzione per le fasi più intense della tempesta. Secondo l’esperto, “nelle prossime 24 ore ci saranno situazioni anche molto critiche”. A preoccupare sono precipitazioni e venti. Sono attese nevicate ad alte quote e sull’Etna.

Maltempo in Sardegna: notte difficile

Allarmi annunciati con anticipo e Comuni pronti alla tempesta non hanno impedito momenti di disagi nella notte.

Il maltempo ha causato esondazioni e frane, oltre a caos sulle strade.

Il racconto dall’isola è quello di una nottata difficile.

Nel Nord-Est sono state chiuse urgentemente alcune strade per via di un’esondazione e di una frana.

Il Comune di Buddusò ha dato notizia della chiusura della Statale 389 per l’esondazione tra Alà dei Sardi e Buddusò.

Il Comune di Alà dei Sardi ha invece chiuso la strada provinciale SP 95 in direzione Torpè, al chilometro 16, a causa di una frana.

In Sicilia si evacuano le persone: vento a 100 km/h

Anche in Sicilia il ciclone Harry ha colpito con piogge incessanti e un vento fino a 100 km/h, che ha scoperchiato diversi tetti e divelto cartelloni in provincia di Caltanissetta.

Azioni preventive importanti sono state quelle di evacuazione. La Protezione Civile ha disposto evacuazioni in diversi territori, per un totale di 190 persone.

Come a Giampilieri Marina, in provincia di Messina, dove sono stati trasferiti 32 ospiti della Rsa Villa Aurora, che si affaccia sul mare.

Ad Acireale, in provincia di Catania, il sindaco ha invece evacuato 95 residenti. Sgomberi preventivi anche a Pachino, Marzamemi e contrada Granelli. Il maltempo ha anche creato una voragine in strada.

Quanto durerà il ciclone Harry?

Simone Abelli, meteorologo di Meteo Expert, ha rilasciato un’intervista nella quale ha spiegato quanto durerà ancora il ciclone Harry e cosa aspettarsi nelle prossime ore. Secondo l’esperto, nelle prossime 24 ore ci saranno le situazioni più critiche.

L’ondata di maltempo proseguirà almeno fino al 21 gennaio, continuando a flagellare Sardegna, Sicilia e Calabria con più di 300 millimetri di precipitazioni. “È una quantità degna di una stagione intera”, ha sottolineato.

Poi c’è il problema dei venti forti, fino a 100 km/h, che potrebbero arrivare a intensità di uragano (ovvero 120 km/h).

I mari, di conseguenza, presentano onde fino a 6 metri.

Infine, sull’eventualità di neve in alta quota, l’esperto spiega che oltre i 1.200 metri è prevista in Calabria, mentre a quote più elevate è prevista in Sicilia, sull’Etna per esempio.