La Protezione Civile ha diramato un’importante allerta meteo per le regioni del Lazio e dell’Umbria, a causa dell’arrivo di una saccatura atlantica che, a partire da domani, giovedì 12 marzo, porterà condizioni di instabilità atmosferica e temporali localmente intensi soprattutto sui settori costieri del Lazio. L’avviso, emesso l’11 marzo, prevede precipitazioni di forte intensità, raffiche di vento, grandinate e attività elettrica, con possibili criticità idrogeologiche e idrauliche nelle aree interessate.

La giornata di oggi si preannuncia particolarmente delicata per alcune zone del Centro Italia. La Protezione Civile, in collaborazione con le autorità regionali, ha infatti emanato un avviso di condizioni meteorologiche avverse che coinvolge in modo diretto Lazio e Umbria. La causa principale è l’arrivo di una saccatura atlantica che, entrando dai mari occidentali, evolverà in un minimo isolato, accentuando l’instabilità atmosferica sulle regioni peninsulari centrali.

Secondo quanto riportato nel comunicato ufficiale, l’attenzione è massima soprattutto per il Lazio, dove si attendono temporali di forte intensità, in particolare sui settori costieri. Le precipitazioni, che inizieranno dal primo mattino di giovedì 12 marzo, saranno prevalentemente a carattere di rovescio o temporale e potranno essere accompagnate da forti raffiche di vento, locali grandinate e intensa attività elettrica.

La Protezione Civile sottolinea che, in base alle previsioni disponibili e ai fenomeni già in atto, è stata valutata per la giornata di oggi una allerta gialla su alcuni settori di Lazio e Umbria. Questo livello di allerta indica la possibilità di criticità localizzate, soprattutto di tipo idrogeologico e idraulico, che potrebbero verificarsi in seguito alle precipitazioni intense attese.

Il bollettino nazionale di criticità e di allerta, consultabile sul sito ufficiale della Protezione Civile (www.protezionecivile.gov.it), riporta in dettaglio le aree maggiormente a rischio e le misure di prevenzione da adottare. Le strutture territoriali di protezione civile sono già state attivate e sono in costante contatto con il Dipartimento nazionale per monitorare l’evolversi della situazione e fornire aggiornamenti tempestivi alla popolazione.

La saccatura atlantica in arrivo rappresenta un tipico scenario di transizione stagionale, in cui masse d’aria umida e instabile provenienti dall’Atlantico incontrano le regioni centrali italiane, generando condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali anche di forte intensità. In particolare, il Lazio e l’Umbria risultano esposti a fenomeni che potrebbero determinare criticità idrogeologiche come allagamenti, smottamenti e possibili esondazioni di corsi d’acqua minori.

Le autorità invitano la popolazione delle aree interessate a prestare la massima attenzione agli aggiornamenti e a seguire scrupolosamente le indicazioni fornite dalla Protezione Civile e dalle strutture locali. In caso di temporali intensi, si raccomanda di evitare spostamenti non necessari, di non sostare in prossimità di corsi d’acqua o sottopassi e di mettere in sicurezza oggetti e strutture che potrebbero essere danneggiati dal vento o dalla grandine.

La Protezione Civile ricorda inoltre che le informazioni sulle criticità specifiche e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite a livello regionale e locale, in stretto coordinamento con il Dipartimento nazionale. Questo permette di garantire una risposta tempestiva ed efficace in caso di emergenza, minimizzando i rischi per la popolazione e per il territorio.

