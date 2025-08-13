Allerta meteo per grandine e temporali mercoledì 13 agosto, il bollettino e le 5 Regioni a rischio

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Le previsioni meteo raccontano che la quarta ondata di calore dell’estate 2025 raggiunge il suo apice, con temperature fino a 40 gradi nelle zone interne e di pianura del Centro-Sud e minime notturne spesso sopra i 25 gradi nelle città. Ma, nonostante il dominio dell’anticiclone africano, l’atmosfera inizia a mostrare segni di instabilità con temporali e anche con grandine in varie zone.

Meteo, allerta gialla in cinque Regioni

I temporali colpiranno soprattutto lungo i rilievi alpini e appenninici, dove nelle ore più calde sono attese piogge localizzate ma intense, con rischio di grandinate e raffiche di vento.

Fenomeni di questo tipo, seppur circoscritti, possono provocare criticità per il deflusso delle acque, smottamenti e difficoltà alla viabilità.

IPA

Il Dipartimento della Protezione civile, d’intesa con le amministrazioni regionali, ha diramato per oggi (mercoledì 13 agosto) un’allerta gialla per rischio idrogeologico e temporali in Lombardia, Umbria, Abruzzo, Basilicata e Calabria. L’avviso segnala possibili fenomeni violenti, come bombe d’acqua e grandine, soprattutto nelle zone montane e pedemontane, con potenziali criticità per il deflusso delle acque e per la viabilità.

13 agosto, meteo di mattina e pomeriggio

Le previsioni meteo (ricavate incrociando i dati pubblicati da ilMeteo.it e Meteo.it) indicano una mattinata prevalentemente soleggiata su gran parte della Penisola, seguita da un aumento della nuvolosità cumuliforme sui rilievi.

Nel pomeriggio, maggiori probabilità di temporali sulle Alpi occidentali e Dolomiti, sull’Appennino centro-meridionale e nelle zone interne di bassa Toscana, Sardegna e Sicilia. Localmente, i fenomeni potrebbero estendersi verso le pianure limitrofe.

Il meteo a Ferragosto

Lo zero termico, stabile intorno ai 4.500 metri, continua a indicare un’anomalia termica marcata in quota, con ripercussioni sugli ecosistemi alpini. L’ondata di calore proseguirà fino al weekend, attenuandosi leggermente a partire da Ferragosto, ma con un rischio crescente di temporali da calore.

Ma proprio nella settimana di Ferragosto per alcune città c’è allarme calore con temperature oltre i 40 gradi percepiti.

L’invito alla popolazione

La Protezione civile invita i cittadini delle aree a rischio a consultare il bollettino nazionale di criticità e di allerta sul sito ufficiale (protezionecivile.gov.it) e a seguire le indicazioni delle autorità locali per la prevenzione e la gestione dell’emergenza.