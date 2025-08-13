NOTIZIE
Allerta meteo per grandine e temporali mercoledì 13 agosto, il bollettino e le 5 Regioni a rischio

Ondata di calore al picco, ma arriva l’instabilità: le previsioni meteo raccontano del rischio di temporali e grandine. Sono 5 le Regioni a rischio

Le previsioni meteo raccontano che la quarta ondata di calore dell’estate 2025 raggiunge il suo apice, con temperature fino a 40 gradi nelle zone interne e di pianura del Centro-Sud e minime notturne spesso sopra i 25 gradi nelle città. Ma, nonostante il dominio dell’anticiclone africano, l’atmosfera inizia a mostrare segni di instabilità con temporali e anche con grandine in varie zone.

Meteo, allerta gialla in cinque Regioni

I temporali colpiranno soprattutto lungo i rilievi alpini e appenninici, dove nelle ore più calde sono attese piogge localizzate ma intense, con rischio di grandinate e raffiche di vento.

Fenomeni di questo tipo, seppur circoscritti, possono provocare criticità per il deflusso delle acque, smottamenti e difficoltà alla viabilità.

meteo grandine temporaliIPA

Il Dipartimento della Protezione civile, d’intesa con le amministrazioni regionali, ha diramato per oggi (mercoledì 13 agosto) un’allerta gialla per rischio idrogeologico e temporali in Lombardia, Umbria, Abruzzo, Basilicata e Calabria. L’avviso segnala possibili fenomeni violenti, come bombe d’acqua e grandine, soprattutto nelle zone montane e pedemontane, con potenziali criticità per il deflusso delle acque e per la viabilità.

13 agosto, meteo di mattina e pomeriggio

Le previsioni meteo (ricavate incrociando i dati pubblicati da ilMeteo.itMeteo.it) indicano una mattinata prevalentemente soleggiata su gran parte della Penisola, seguita da un aumento della nuvolosità cumuliforme sui rilievi.

Nel pomeriggio, maggiori probabilità di temporali sulle Alpi occidentali e Dolomiti, sull’Appennino centro-meridionale e nelle zone interne di bassa Toscana, Sardegna e Sicilia. Localmente, i fenomeni potrebbero estendersi verso le pianure limitrofe.

Il meteo a Ferragosto

Lo zero termico, stabile intorno ai 4.500 metri, continua a indicare un’anomalia termica marcata in quota, con ripercussioni sugli ecosistemi alpini. L’ondata di calore proseguirà fino al weekend, attenuandosi leggermente a partire da Ferragosto, ma con un rischio crescente di temporali da calore.

Ma proprio nella settimana di Ferragosto per alcune città c’è allarme calore con temperature oltre i 40 gradi percepiti.

L’invito alla popolazione

La Protezione civile invita i cittadini delle aree a rischio a consultare il bollettino nazionale di criticità e di allerta sul sito ufficiale (protezionecivile.gov.it) e a seguire le indicazioni delle autorità locali per la prevenzione e la gestione dell’emergenza.

meteo grandine temporali IPA

