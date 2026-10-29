Allerta meteo per l'arrivo di Burian in Italia, inverno e freddo in anticipo a novembre dalla Russia

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L’inverno quest’anno arriva in anticipo. Già dalla fine di ottobre sono previste in tutta Europa temperature ben al di sotto della media stagionale. Allerta meteo anche in Italia, con rischio di gelo e neve in particolare sulla costa adriatica del Sud. La causa è il cosiddetto Burian, una corrente di aria fredda in arrivo dalla Russia e diretta sul Mediterraneo.

Ognissanti porta il freddo sull’Italia

Il cambiamento climatico più rilevante si registrerà a partire dalla serata di venerdì 30 ottobre e fino a lunedì 2 novembre.

Le correnti fredde in arrivo dai Balcani raggiungeranno l’Italia attraverso l’alto Adriatico, interessando in particolare le regioni del Sud.

ANSA

Ad essere interessate dall’inverno anticipato saranno in particolare Puglia, Basilicata e Calabria; mentre il coinvolgimento di Abruzzo e Molise dipenderà dall’estensione verso nord dell’instabilità.

Il cattivo tempo, con temperature al di sotto delle medie del periodo, proseguirà anche per la settimana successiva, fino ai primi giorni di novembre.

L’allerta meteo e le prime nevi

Il contrasto tra l’aria fredda siberiana e l’ancora calda superficie marina del Mediterraneo comporterà la genesi di violenti temporali tra il basso Adriatico e lo Ionio.

La combinazioni tra le forti precipitazioni e lo scendere delle temperature allo zero termico produrrà anche le prime nevicate a bassa quota.

Nevicate previste lungo la dorsale appenninica centro-meridionale, con fiocchi tra Abruzzo, Molise, Basilicata e Puglia anche tra i 500 e gli 800 metri di altitudine.

Nel resto d’Italia, quello di Halloween potrebbe rappresentare l’ultimo fine settimana di bel tempo, con ampie schiarite.

Le temperature, però, non saranno clementi per nessuno. In tutte le Regioni dello Stivale i termometri potrebbero scendere fino a 8 gradi sotto la media.

Che cos’è Burian

Dietro l’arrivo dei primi freddi c’è il noto Burian, il gelido vento di tempesta portato dall’aria polare continentale delle pianure siberiane.

Si tratta di un denso cuscinetto d’aria gelida in grado di viaggiare verso l’Europa con un moto retrogrado, spinto dalla differenza di pressione da est verso ovest.

L’arrivo di Burian in Italia è permesso da un fenomeno raro, chiamato ponte di Voejkov: l’alta pressione delle Azzorre che, fondendosi con l’alta pressione termica russo-siberiana, crea un’enorme muraglia barica.

Il diffuso errore di pronuncia

Il nome corretto di questa gelida corrente è in realtà Buran, parola derivata dal russo e dalle lingue turco-tataresche. Burian è un’errore di pronuncia diffusosi in Italia.

La svista nasce forse dalla somiglianza con il termine buriana, che in italiano indica un temporale improvviso di breve durata. Mentre in russo Burian significa erbaccia.