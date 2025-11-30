Allerta meteo per rischio allagamenti e temporali forti in Emilia-Romagna, Toscana e Lazio il 1º dicembre

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

La prima parte del mese di dicembre si apre all’insegna del maltempo sull’Italia a causa dell’arrivo di una nuova perturbazione di origine nord atlantica. A causa di questa evoluzione meteorologica, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni critiche, valutando per la giornata di lunedì 1 dicembre un’allerta meteo gialla per rischio temporali su tre regioni: Emilia-Romagna, Toscana e Lazio.

Cosa succederà dal 1º dicembre

Come riporta ilmeteo.it, il peggioramento è iniziato nella tarda serata del 30 novembre sulle regioni di nord-ovest, in particolare sulla Liguria e sull’alta Toscana, dove si sono registrati i primi rovesci e temporali.

Nella giornata del 1º dicembre, l’inverno meteorologico 2025/2026 inizierà con il maltempo che si sposterà e si intensificherà, soprattutto lungo le regioni tirreniche.

L’area dell’alto Tirreno sarà infatti teatro dei fenomeni più violenti, lungo una pericolosa linea di convergenza tra la tramontana sulla Liguria e il libeccio sulla Toscana.

Si attendono piogge forti e temporali intensi con potenziale di rischio idrogeologico, specialmente tra lo spezzino, la Lunigiana e l’Appennino parmigiano, dove si stimano accumuli di pioggia anche superiori a 100-130 millimetri.

L’allerta meteo in Emilia-Romagna, Toscana e Lazio

In Toscana, l’allerta meteo gialla è valida dalla prima mattinata del 1º dicembre fino a mezzanotte e riguarda principalmente la zona occidentale, la costa e l’Arcipelago.

Le previsioni indicano la possibilità di locali temporali, anche di forte intensità, con cumulati massimi che potrebbero raggiungere i 50-70 millimetri sulle zone costiere e intensità orarie fino a 30-40 millimetri.

Anche il Lazio e l’Emilia-Romagna vedranno un peggioramento significativo, con piogge e rovesci che colpiranno in particolare le zone occidentali dell’Emilia e il Lazio, con la possibilità di nubifragi anche su Roma nel pomeriggio-sera.

Neve in Lombardia, Trentino e Veneto

Il maltempo non si limiterà alla pioggia. Il fronte freddo in arrivo porterà con sé nevicate diffuse al Nord, che potranno scendere fino a quote basse.

Le nevicate sono attese tra Lombardia, Trentino, Veneto e sull’Appennino emiliano, con accumuli che potrebbero risultare localmente abbondanti nelle aree interne.

Pur non arrivando in pianura Padana, la neve potrà imbiancare i fondovalle alpini e le colline intorno al lago di Garda, toccando bassa quota in Lombardia centro-orientale e nel Trentino.

Le previsioni indicano che il maltempo si intensificherà ulteriormente nel corso della giornata di del 1º dicembre, estendendosi a un’area più vasta del Paese nel pomeriggio e in serata.

Forti piogge sono attese in molte città principali, da Firenze a Bologna, da Verona a Venezia, e l’instabilità interesserà anche le regioni tirreniche centrali come l’Umbria e la Campania settentrionale.