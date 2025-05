Allerta meteo per temporali giovedì 8 maggio, occhi puntati su Lombardia, Veneto, Toscana ed Emilia-Romagna

Diramato l’allerta meteo gialla per temporali intensi e diffusi in quattro regioni italiane: Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Toscana. L’8 maggio sono previste forti precipitazioni nel Settentrione e al Centro Nord, il tempo migliora nel resto d’Italia.

Il meteo dell’8 maggio

Al Nord sono previsti iniziali rovesci o temporali diffusi sul triveneto, in attenuazione dalla seconda parte del mattino. Sviluppo di rovesci o temporali sparsi dal tardo mattino su tutto il settentrione, in attenuazione serale in pianura padana.

Nel corso del pomeriggio, l’instabilità tenderà ad aumentare, con piogge e temporali che interesseranno le Alpi, la Lombardia, il Piemonte. La quota neve si si attesterà intorno ai 2000 metri.

Fonte foto: ANSA

Pioggia a Milano

Rovesci o temporali sparsi su Toscana e alto Lazio dal primo mattino, precipitazioni diffuse sul resto delle regioni peninsulari dal tardo mattino; sulla Sardegna cielo sereno o poco nuvoloso con estese velature dal tardo pomeriggio.

Al Sud cielo nuvoloso con locali addensamenti, associati a rovesci o temporali sulle regioni peninsulari. Sulla Sicilia settentrionale precipitazioni in serata anche a carattere di rovescio.

Le temperature sono in aumento in Sicilia e stazionarie nel resto del Meridione. Calano invece al Nord su Piemonte e Valle d’Aosta.

L’allerta meteo gialla in Lombardia

La protezione civile ha emesso l’allerta gialla per la giornata dell’8 maggio in alcuni settori della Lombardia. I fenomeni meteorologici previsti includono violenti nubifragi, grandinate e temporali che potrebbero causare disagi e criticità in diverse aree.

I territori interessati dall’allerta gialla sono: Bassa pianura centro-occidentale, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura occidentale.

L’allerta meteo gialla in Veneto

Nel Veneto, l’allerta riguarda principalmente le aree di Livenza, Lemene e Tagliamento, dove è stato segnalato un rischio idraulico.

Le zone più critiche sono: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Livenza, Lemene e Tagliamento, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna.

L’allerta meteo in Emilia Romagna

In Emilia-Romagna continua a persistere l’instabilità, con una specifica allerta per temporali che interessa l’entroterra romagnolo e diverse zone della regione, tra cui la pianura reggiana, modenese, bolognese e ferrarese, oltre alla costa romagnola e ferrarese.

Il bollettino della Protezione Civile segnala criticità per rischio temporali in: Montagna emiliana centrale, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola.

L’allerta meteo in Toscana

In Toscana l’allerta gialla è per rischio idraulico, temporali e idrogeologico. Le zone più colpite dal maltempo sono quelle dell’Ombrone Grossetano, sia nella parte media che costiera.

In particolare, l’allerta gialla per rischio idraulico è in: Etruria, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud.

L’allerta gialla per rischio temporali è in: Etruria, Ombrone Gr-Costa, Arno-Costa, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Isole

L’allerta gialla per rischio idrogeologico è in: Etruria, Ombrone Gr-Costa, Arno-Costa, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Isole.

Le raccomandazioni delle Protezione Civile

Il Dipartimento della Protezione Civile raccomanda alla popolazione delle aree interessate di prestare la massima attenzione e di seguire le indicazioni fornite dalle autorità locali.

È consigliabile evitare di sostare in prossimità di corsi d’acqua, ponti e argini, nonché di transitare nei sottopassi durante gli eventi di pioggia intensa.