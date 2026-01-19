Allerta meteo rossa in Calabria per il ciclone Harry, allagamenti e vento forte: scuole chiuse in vari comuni

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

La Calabria sta affrontando una fase di maltempo particolarmente intensa a causa del ciclone Harry, che nella giornata del 19 gennaio ha portato piogge torrenziali, venti di burrasca e mareggiate lungo gran parte del territorio regionale. L’evoluzione delle condizioni meteorologiche ha spinto la Protezione Civile regionale a innalzare il livello di allerta fino al rosso. L’ulteriore peggioramento è atteso dalla serata del 19 gennaio e dovrebbe protrarsi per le successive 24-36 ore. I fenomeni più rilevanti sono previsti sulla fascia ionica, in particolare tra il Catanzarese, il Crotonese e il basso Cosentino, ma criticità vengono segnalate anche in altre aree della regione. Il 20 gennaio in tutta la regione sono numerose le scuole chiuse.

Allerta meteo in Calabria, la situazione

Come riporta LaCNews24, sul territorio si registrano già numerose criticità.

A Catanzaro e in diversi comuni della provincia sono state adottate ordinanze restrittive per tutelare l’incolumità pubblica.

Particolare preoccupazione desta la situazione del fiume Neto, nella zona di Santa Severina, dove la portata è destinata ad aumentare ulteriormente.

In molte aree della Calabria si sono superati i 100 millimetri di pioggia in 48 ore, con punte di 187 millimetri nell’entroterra crotonese.

Sulla costa ionica sono attese mareggiate molto intense, con onde che potrebbero raggiungere anche i cinque metri.

Frane e strade interrotte: famiglie evacuate o isolate

Alcune persone sono state evacuate nei comuni di San Sostene e Simeri Crichi, mentre una frana ha interessato una strada provinciale nel territorio di Chiaravalle Centrale, determinandone la chiusura al traffico.

Altre 7 famiglie sono invece isolate a Piterà, sempre in provincia di Catanzaro e sempre a causa di uno smottamento del terreno: sul posto, riferisce ANSA, sono accorsi i vigili del fuoco.

Nel Reggino è stata interrotta la strada provinciale tra Bivongi e Monasterace a causa della caduta di massi, mentre diversi torrenti hanno superato le soglie di attenzione.

La Regione Calabria attiva l’assetto di allarme rosso

Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ha spiegato, all’ANSA, che la Regione ha già attivato l’assetto di allarme rosso in relazione all’ondata di maltempo che sta interessando il territorio.

Il governatore ha aggiunto: “La decisione di innalzare il livello di attenzione è stata assunta indipendentemente dagli esiti della riunione in corso con il Dipartimento nazionale della Protezione Civile. Credo anche che il Dipartimento nazionale suggerirà alle regioni coinvolte da questa perturbazione di mettersi in assetto di allarme rosso”.

Occhiuto ha inoltre precisato che i sindaci erano stati informati già nei giorni precedenti e che il monitoraggio proseguirà costantemente.

L’elenco delle scuole chiuse in Calabria

A Catanzaro, il sindaco Nicola Fiorita ha disposto la chiusura delle scuole per il 19 e 20 gennaio, in considerazione dell’allerta meteo e delle condizioni di rischio.

Con un’ulteriore ordinanza è stato inoltre stabilito il divieto di accesso a parchi e giardini pubblici, pinete, aree fluviali, cimiteri, arenile, lungomare e dighe foranee.

Provvedimenti analoghi sono stati adottati anche in altri comuni, tra cui Vibo Valentia, dove il sindaco Enzo Romeo ha firmato ordinanze per la chiusura di scuole, parchi e ville comunali, invitando la cittadinanza a limitare gli spostamenti allo stretto necessario.

Questo l’elenco delle scuole chiuse in Calabria, oltre a quelle di Catanzaro e provincia, riportato da LaCNews24 e in continuo aggiornamento:

Nicotera

Siderno

Gioia Tauro

Melito Porto Salvo

San Lorenzo

Bova Marina

Cittanova

Locri (martedì e mercoledì)

Roccella Jonica

Serra San Bruno

Vibo Valentia

Reggio Calabria

Tiriolo

Botricello

San Floro

Girifalco

Lamezia Terme

Settingiano

Miglierina

Fossato Serralta

Caraffa

Isca sullo Ionio

Sellia Marina

Pentone

Pizzo

Olivadi

Gasperina

Davoli

San Sostene

Sant’Andrea Apostolo dello Ionio

Borgia

Mesoraca

Santa Sofia D’Epiro

San Cosmo Albanese

Marcedusa

Cerenzia

Rocca di Neto

Petronà

Botricello

Nocera Terinese

Palmi

Soverato

Villa San Giovanni

Crucoli

Melissa

Bagnara

Rosarno

Campo Calabro

Crotone

Scilla

Simbario

Marcellinara

Delianuova

Montepaone

Rizziconi

San Nicola da Crissa

Mileto

Falerna

Polia

Capistrano

Filogaso

Sorianello

Arena

I consigli della Protezione Civile per evitare rischi

In relazione al peggioramento previsto, la Protezione Civile regionale richiama l’attenzione sull’importanza di adottare comportamenti responsabili e di autoprotezione.

Viene raccomandato di limitare gli spostamenti, evitare sottopassi e attraversamenti di corsi d’acqua, non sostare in zone alberate o esposte al vento, rispettare le ordinanze comunali che vietano l’accesso a litorali e lungomari e mettere in sicurezza oggetti che potrebbero essere divelti dalle raffiche.

Particolare prudenza è richiesta alla guida, soprattutto su viadotti e tratti stradali esposti.