Allerta meteo rossa in Emilia-Romagna per Natale, piene dei fiumi e frane fanno paura

Le feste di Natale presentano un quadro meteorologico particolarmente critico in Emilia-Romagna. La Protezione civile regionale ha diramato un’allerta meteo rossa per la giornata di giovedì 25 dicembre, legata al rischio di piene dei fiumi e di fenomeni idrogeologici diffusi. L’allerta massima riguarda, in particolare, la pianura bolognese e le aree pianeggianti delle province di Bologna, Ferrara e Ravenna.

Allerta meteo rossa in Emilia-Romagna, le zone a rischio

Secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino, Arpae e Protezione civile hanno comunicato che sono previste precipitazioni diffuse e persistenti, soprattutto sul settore centrale della regione.

L’allerta meteo rossa è valida dalla mezzanotte del 25 dicembre fino alla mezzanotte del 26 dicembre.

Nello specifico, il codice colore rosso è relativo ai superamenti della soglia 3 sugli “affluenti in destra Reno con alimentazione collinare”.

Le piogge, già intense nella giornata del 24 dicembre, stanno determinando un rapido innalzamento dei livelli dei corsi d’acqua, con possibili esondazioni e allagamenti.

Contestualmente, il terreno già saturo aumenta il rischio di frane e smottamenti lungo i versanti collinari e appenninici.

Piogge, neve e vento, il bollettino

Il bollettino meteo segnala una situazione complessa, con più fenomeni in atto contemporaneamente.

Sui settori appenninici e collinari emiliani, sono previste nevicate a partire da quote intorno ai 300-400 metri, con accumuli stimati tra 5 e 15 centimetri in collina e fino a 20-30 centimetri nelle aree montuose.

Questo fenomeno, associato alle piogge a bassa quota, può incidere ulteriormente sulla risposta dei bacini idrografici.

Lungo la fascia costiera, invece, sono attesi venti di burrasca moderata da nord-est, con raffiche tra i 62 e i 74 chilometri orari.

Si prevede mare agitato.

Previsto, al Nord e lungo l’Appennino, un vortice polare con piogge diffuse e neve anche a bassa quota, soprattutto al Nord e lungo l’Appennino.

Fiumi sotto osservazione e criticità locali

Il monitoraggio idrologico evidenzia numerosi corsi d’acqua prossimi o oltre le soglie di attenzione.

Nel Bolognese, come riporta Il Resto del Carlino, è stata superata la soglia rossa sull’Idice a Pizzocalvo, mentre restano in area arancione fiumi e torrenti come Sillaro, Savena e Zena.

In aumento anche i livelli del Reno, del Samoggia e del Lavino, con soglie gialle o arancioni in diversi tratti.

In Romagna, la situazione è seguita con particolare attenzione nel Riminese, dove il torrente Uso ha raggiunto la soglia arancione e il Marecchia ha superato la soglia gialla.

A Riccione è stato chiuso il ponte di via San Lorenzo per l’innalzamento del livello del torrente Marano.

Le alluvioni in Emilia-Romagna

L’allerta meteo del 25 dicembre si inserisce in un contesto di massima attenzione a causa di precedenti inondazioni.

L’Emilia-Romagna è stata colpita duramente dalle alluvioni di maggio 2023, che hanno provocato esondazioni diffuse, danni ingenti e vittime, segnando uno degli episodi più gravi degli ultimi decenni.

Nel maggio 2024 nuove piogge intense hanno interessato soprattutto il settore centro-orientale della regione, riattivando frane e criticità in aree già compromesse.

A settembre 2024, la regione è stata colpita da ulteriori nubifragi e allagamenti, con accumuli eccezionali in poche ore e nuovi straripamenti di fiumi e torrenti.

In meno di un anno e mezzo, l’Emilia-Romagna ha quindi affrontato almeno tre grandi emergenze idrogeologiche, con suoli sempre più saturi e infrastrutture messe a dura prova.

Cosa fare in caso di allerta meteo

Per seguire l’evoluzione del maltempo, il Centro operativo regionale è attivo 24 ore su 24 e lavora in stretto coordinamento con prefetture e sindaci.

Le autorità locali invitano la popolazione a rispettare le indicazioni ufficiali, evitare spostamenti non necessari, non avvicinarsi a fiumi e corsi d’acqua e non percorrere sottopassi allagati.

Particolare attenzione è richiesta alla guida, soprattutto nelle aree colpite da piogge intense o vento forte.