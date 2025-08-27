Allerta meteo rossa in Lombardia per piogge torrenziali il 28 agosto: "Evitare gli spostamenti"

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Una perturbazione atlantica porterà piogge torrenziali e vento forte sul Nord Italia e la Toscana. La Protezione civile ha emesso un’allerta meteo rossa per rischio idrogeologico in Lombardia, mentre altre regioni saranno coinvolte da allerte arancioni e gialle. Un fronte instabile, spinto dall’ex uragano Erin, si sta muovendo dall’Atlantico verso l’Europa centrale, interessando direttamente l’Italia. La massa d’aria ha già raggiunto la Francia e giovedì 28 agosto colpirà le regioni settentrionali del nostro Paese.

Allerta meteo rossa in Lombardia

Come riporta ANSA, sono previsti temporali diffusi, nubifragi e raffiche di vento molto intense, capaci di creare criticità idrogeologiche e idrauliche.

Secondo gli esperti della Protezione civile, il rischio riguarda soprattutto i fenomeni violenti come grandinate e downburst, con piogge concentrate in poche ore.

Il 28 agosto è previsto maltempo in Lombardia

Alcune aree, in particolare l’alto Piemonte e la Liguria, potrebbero registrare accumuli superiori ai 200 millimetri di pioggia, con conseguente pericolo di frane ed esondazioni.

La preoccupazione maggiore, però, riguarda la Lombardia, per cui è stata emessa un allerta meteo rossa.

Le zone più colpite secondo le previsioni

Sulla base delle previsioni, la Protezione civile nazionale ha diffuso un avviso di condizioni meteorologiche avverse.

Per la giornata di del 28 agosto è stata valutata un’allerta rossa in Lombardia, che scatterà a partire dalla mezzanotte nelle aree di Laghi e Prealpi Varesine, Valchiavenna, Lario e Prealpi Occidentali.

Prevista un’allerta arancione su gran parte di Lombardia, Piemonte e Liguria, mentre scatterà un’allerta gialla in Veneto, Trentino-Alto Adige, Valle d’Aosta, Toscana centro-settentrionale ed Emilia-Romagna.

Gli esperti raccomandano massima attenzione soprattutto nelle aree già colpite da piogge negli ultimi giorni, dove i terreni risultano saturi e più esposti a smottamenti e allagamenti.

Le raccomandazioni della Protezione civile

In Lombardia, l’assessore regionale alla Protezione civile Romano La Russa ha lanciato un appello diretto ai cittadini: “Rivolgo un invito a prestare la massima prudenza nelle aree interessate dalle allerte, attenendosi alle indicazioni delle autorità locali e riducendo al minimo gli spostamenti”.

La Protezione civile consiglia inoltre di evitare zone a rischio esondazione, sottopassi, cantine e locali seminterrati e di seguire costantemente gli aggiornamenti ufficiali pubblicati online.

Mentre il Nord si prepara a fare i conti con nubifragi e vento forte, al Centro-Sud è attesa un’ondata di caldo africano.

Giovedì e venerdì le temperature saliranno fino a 36 gradi, soprattutto lungo il medio Adriatico e nelle regioni meridionali.