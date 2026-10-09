Allerta meteo, scuole chiuse venerdì 9 ottobre in Campania e Lazio: a Napoli treni fermi per il maltempo

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Negli ultimi giorni temporali molto forti hanno colpito diverse regioni italiane nella prima ondata di maltempo dell’autunno. La Protezione civile ha diramato l’allerta arancione in Lazio e gialla in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Puglia, Sicilia, Toscana e Umbria. In Lazio e in Campania saranno chiuse alcune scuole, mentre a Napoli il maltempo ha costretto le autorità a bloccare i treni di alcune linee.

Il maltempo in Italia

Diverse regioni italiane sono state colpite, nei giorni scorsi, da un’ondata di maltempo, la prima dell’autunno. Ieri, 8 ottobre, sono state colpite in particolare alcune regioni, tra cui Veneto, Toscana e Lazio.

La pioggia ha causato danni in particolare in città, con alberi caduti e allagamenti a Viareggio, Massa e Carrara.

ANSA

La Protezione civile ha diffuso un’allerta arancione nel Lazio e in alcune aree di Napoli, mentre il livello rimane giallo in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Puglia, Sicilia, Toscana e Umbria.

Le scuole chiuse in Campania e Lazio

Il Lazio è stata la regione più colpita da questa prima ondata di maltempo della stagione fredda. A ricevere la quantità maggiore di precipitazioni è stata in particolare la città metropolitana di Roma.

Qui, per limitare il traffico sulle strade e quindi i disagi, alcuni Comuni hanno deciso di chiudere le scuole per la giornata del 9 ottobre. Si tratta del Comune di Anzio, dove sarà chiuso in via precauzionale anche viale Adriatico, e il Comune di Nettuno.

Anche alcuni Comuni della Campania hanno preferito chiudere le scuole in vista dei temporali di oggi. Si tratta di Afragola, Calvizzano, Torre del Greco, Ercolano, Portici, Melito e Qualiano, in provincia di Napoli e di Grazzanise, in provincia di Caserta.

Il maltempo ha bloccato i treni a Napoli

In Campania e a Napoli la giornata di ieri 8 ottobre è stata particolarmente difficile dal punto di vista del maltempo. La Protezione civile aveva dichiarato un’allerta meteo arancione, che varrà fino alle 15 di oggi.

Alle 14:30 Eav, la società che gestisce parte del trasporto pubblico ferroviario locale, ha annunciato la sospensione totale delle linee vesuviane e flegree per la giornata.

Molti viaggiatori sono rimasti sorpresi dall’annuncio. Soltanto mezz’ora dopo l’annuncio, però, Eav ha di fatto ritrattato, annunciando la riattivazione totale delle linee.