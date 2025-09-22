Allerta meteo su Roma e Lazio, il maltempo si aggrava su quasi tutto il territorio: attesi pioggia e rovesci

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Roma e il Lazio dicono addio all’estate e affrontano il ritorno del maltempo: piogge e temporali dal 22 al 23 settembre con allerta meteo gialla e arancione per rischio idrogeologico. Raffiche di vento, fulmini e grandinate possibili: consigliate misure di prevenzione in casa e all’aperto, con kit di emergenza sempre a disposizione.

Allerta meteo arancione

Con l’avviso del Sistema di Protezione Civile Regionale è stato reso noto che da lunedì 22 settembre, a Roma e nel Lazio è atteso un peggioramento marcato delle condizioni meteo.

Le precipitazioni, in partenza dal tardo pomeriggio e previste per le successive 24-36 ore, potranno assumere carattere di rovescio o temporale, accompagnandosi a grandinate, frequente attività elettrica e raffiche di vento intense.

ANSA

La Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo arancione a Roma e nel Lazio

Il Centro Funzionale Regionale ha valutato due livelli di allerta: gialla per rischio idrogeologico da temporali su tutto il territorio il 22 settembre, e allerta arancione per il giorno successivo nelle seguenti zone:

A (Bacini Costieri Nord);

D (Bacini di Roma);

E (Aniene):

F (Bacini Costieri Sud).

Le previsioni meteo a Roma e nel Lazio

I fenomeni più intensi sono attesi durante la notte e nelle ore serali, con possibili disagi. Le previsioni indicano inoltre che le piogge proseguiranno per almeno un giorno, mentre nei giorni successivi la settimana sarà contraddistinta da alternanza di sole e instabilità. Le temperature, nel frattempo, si abbasseranno riportandosi sui valori tipici dell’autunno.

Fra i comportamenti da adottare in caso di maltempo intenso, si raccomanda di proteggere locali a piano strada con barriere anti-allagamento e bloccare accessi a cantine e seminterrati.

È importante informare tutta la famiglia sui comportamenti da tenere e seguire attentamente gli aggiornamenti ufficiali.

In caso di emergenza, se ci si trova all’esterno conviene limitare l’uso dell’auto, non avvicinarsi a corsi d’acqua, ponti o sottopassi, e usare i telefoni solo se strettamente necessario.

In casa è importante sospendere erogazioni di luce e gas, non consumare acqua dai rubinetti, evitare seminterrati, salire ai piani superiori e seguire le indicazioni delle autorità. È fondamentale avere pronto un kit con medicinali, acqua, cibo, torcia, documenti e oggetti indispensabili da tenere in un luogo sicuro.