Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

La Protezione Civile ha diramato un nuovo avviso di allerta meteo per la giornata di venerdì 27 marzo, a causa di una persistente area depressionaria sull’Adriatico che sta portando venti di burrasca, precipitazioni e nevicate su numerose regioni del Centro-Sud Italia. L’allerta, di livello giallo, riguarda in particolare Emilia-Romagna, Umbria, Lazio, Sicilia e l’intero territorio di Abruzzo, Marche, Molise, Calabria e Puglia. L’avviso è stato emesso per prevenire possibili criticità idrogeologiche e idrauliche, in seguito alle condizioni meteorologiche avverse attese nelle prossime ore.

Il Dipartimento della Protezione Civile, in collaborazione con le regioni coinvolte, ha diffuso l’allerta meteo per la giornata di domani.

L’avviso riguarda venti di burrasca, precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale, nevicate a quote collinari e rischio di mareggiate lungo le coste esposte.

Le condizioni meteorologiche avverse sono previste dalla serata di oggi, giovedì 26 marzo, e per tutta la giornata di domani, venerdì 27 marzo.

Le regioni maggiormente coinvolte sono Marche, Abruzzo, Molise, Puglia (specie settori settentrionali), Calabria (specie settori centro-meridionali), Sicilia (specie settori tirrenici e nord-orientali), Lombardia, Veneto, Umbria, Basilicata ed Emilia-Romagna.

L’allerta è stata emessa a causa della presenza di una area depressionaria sull’Adriatico che richiama correnti fredde da Nord, determinando un peggioramento delle condizioni meteo e possibili criticità idrogeologiche e idrauliche.

Le cause dell’allerta: area depressionaria e correnti fredde

Secondo quanto comunicato dalla Protezione Civile, la situazione meteorologica attuale è determinata da una area depressionaria che si sta muovendo lentamente dall’Adriatico verso il Sud Italia. Questo sistema di bassa pressione richiama correnti fredde da Nord, che stanno già interessando il Centro-Sud con precipitazioni e venti sostenuti. Il peggioramento delle condizioni atmosferiche è previsto proseguire anche nella giornata di domani, con fenomeni che potranno assumere carattere di rovescio o temporale e portare nevicate a quote relativamente basse per il periodo.

Le regioni coinvolte e i fenomeni attesi

L’avviso della Protezione Civile specifica che, dalla serata di giovedì 26 marzo, sono attese precipitazioni sparse su Marche, Abruzzo, Molise, Puglia (in particolare nei settori settentrionali), Calabria (settori centro-meridionali) e Sicilia (settori tirrenici e nord-orientali). Questi fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e attività elettrica.

Dal mattino di venerdì 27 marzo, si prevede il persistere di venti di burrasca a prevalente componente settentrionale su Lombardia, Veneto, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Sicilia e Calabria. Sulle coste esposte, sono attese mareggiate che potrebbero causare disagi e danni.

Inoltre, sempre dal mattino di domani, sono previste nevicate su Umbria (specie settori orientali), Marche, Abruzzo e Molise, generalmente al di sopra dei 400-600 metri, con apporti al suolo che potranno essere da deboli a moderati, ma localmente anche abbondanti a quote superiori.

Livelli di allerta e criticità idrogeologiche

Sulla base dei fenomeni in atto e previsti, la Protezione Civile ha valutato per la giornata di venerdì 27 marzo una allerta gialla su settori di Emilia-Romagna, Umbria, Lazio, Sicilia e su tutto il territorio di Abruzzo, Marche, Molise, Calabria e Puglia. L’allerta gialla indica una situazione di potenziale pericolo, con possibili criticità idrogeologiche e idrauliche, soprattutto in presenza di terreni già saturi o di corsi d’acqua in piena.

Il bollettino nazionale di criticità e di allerta, consultabile sul sito della Protezione Civile, riporta in dettaglio le aree più a rischio e le misure di prevenzione adottate dalle autorità locali.

Le raccomandazioni della Protezione Civile

La Protezione Civile invita la popolazione delle zone interessate a seguire con attenzione gli aggiornamenti meteo e a consultare le norme di comportamento da adottare in caso di maltempo. In particolare, si raccomanda di evitare spostamenti non necessari durante le fasi più intense dei fenomeni, di prestare attenzione alle condizioni delle strade e di non sostare in prossimità di corsi d’acqua o zone soggette a frane e allagamenti.

Le strutture territoriali di protezione civile sono in costante contatto con il Dipartimento nazionale e stanno monitorando l’evolversi della situazione, pronte ad attivare eventuali misure di emergenza qualora si rendesse necessario.

Il quadro meteorologico in evoluzione

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia viene aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, che lavorano in stretto coordinamento con il Dipartimento nazionale.

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti in tempo reale, è possibile consultare il sito ufficiale della Protezione Civile.

Previsioni per le prossime ore e giorni

Le previsioni indicano che la perturbazione continuerà a interessare il Centro-Sud anche nei prossimi giorni, con una graduale attenuazione dei fenomeni a partire dal fine settimana. Tuttavia, la presenza di venti forti e il rischio di mareggiate sulle coste esposte rimarranno elementi di attenzione, soprattutto per le regioni adriatiche e meridionali.

Le temperature subiranno un calo, in particolare nelle aree interne e montane, dove le nevicate potranno risultare abbondanti a quote superiori ai 600 metri. Si raccomanda quindi particolare prudenza agli automobilisti e a chi si trova in zone collinari e montane.

Impatto sui trasporti e sulla viabilità

Le condizioni meteorologiche avverse potrebbero avere ripercussioni sulla viabilità, soprattutto nelle aree interessate da nevicate e venti di burrasca. Possibili disagi sono attesi lungo le principali arterie stradali e autostradali del Centro-Sud, nonché nei collegamenti marittimi con le isole maggiori, a causa delle mareggiate previste.

Le autorità raccomandano di informarsi preventivamente sulle condizioni delle strade e di evitare spostamenti non strettamente necessari nelle zone più colpite dal maltempo.

Virgilio Notizie