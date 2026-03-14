Allerta neve fino a un metro in Italia, in arrivo forte ondata di maltempo: le zone colpite

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

I giorni dal 14 al 17 marzo 2026 saranno segnati in alcune zone d’Italia dal ritorno della neve a causa del “vortice scozzese”. In particolare, l’allerta riguarda il Nord Ovest dove in alcune aree potrebbero cadere fiocchi bianchi fino a un metro. In molte regioni, inoltre, il maltempo caratterizzato da piogge e rovesci non darà tregua.

Maltempo, allerta neve: quali aree saranno imbiancate

Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, ha spiegato che “un profondo vortice nord-atlantico, colmo di aria fredda, impatterà con forza sul Nord-Ovest” e che le prossime 30 ore saranno segnate da maltempo severo.

In Valle d’Aosta, Piemonte settentrionale e Liguria sono in arrivo piogge che supereranno i 100-150 mm (pari a 100-150 litri per metro quadrato). C’è il rischio di locali allagamenti.

ANSA

Le previsioni indicano che ci saranno copiose nevicate sulle Alpi occidentali. Dovrebbe cadere circa 1 metro di neve fresca oltre i 1500-2000 metri di quota.

L’aria fredda dovrebbe portare la neve anche a quote più basse, con i fiocchi bianchi che potrebbero imbiancare aree intorno agli 800 metri, riuscendo a raggiungere persino il fondovalle valdostano a quote inferiori.

Meteo: previste piogge e forte sbalzo termico

Domenica mattina il maltempo proseguirà a flagellare le regioni di Nord-Ovest. Poi il “vortice scozzese” si dirigerà verso sud, scivolando lungo il Mar Tirreno.

Le prime regioni a essere investite dal peggioramento atmosferico saranno Sardegna e una porzione occidentale della Sicilia. Dalla serata di domenica, il maltempo si estenderà a tutto il Meridione.

Infine, lunedì 16 marzo i rovesci colpiranno tra Calabria e Basilicata. Da martedì, le perturbazioni si sposteranno verso l’intero versante adriatico, portando piogge prima tra Marche e Abruzzo e poi in Romagna. Si prevede un crollo termico diffuso di almeno 5-7°C, sia per le minime sia per le massime, da Nord a Sud.

Le previsioni da sabato 14 a martedì 17 marzo

Sabato 14 arriverà il maltempo al Nord-Ovest con molta neve sulle Alpi e piovaschi a est. Al Centro Italia ci saranno nubi irregolari e rare piogge, mentre al Sud si registreranno peggioramenti entro sera in Sardegna.

Domenica 15 continuerà il maltempo al Nord-Ovest, con piogge sul Triveneto e neve sulle Alpi. Al Centro è previsto cielo coperto, occasionali piogge. Al Sud situazione instabile su Sardegna, Sicilia e aree ioniche.

Lunedì 16 schiarite al Nord. Al Centro ci saranno rovesci, soprattutto sul versante adriatico. Al Sud continuerà maltempo diffuso con rovesci abbondanti su Calabria e Basilicata.

Martedì 17 il vortice freddo risalirà verso l’Istria e porterà un’ondata di maltempo di stampo invernale al Sud e su Marche, Abruzzo e Romagna, con un calo termico generale di 5-7°C su tutta Italia.