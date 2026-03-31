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“Le precipitazioni in corso e quelle previste nelle prossime ore risultano paragonabili per intensità all’alluvione del 2003, un evento che ha segnato profondamente il nostro territorio”. Lo ha detto Sabrina Lallillto, la sindaca di Casacalenda, uno dei Comuni del Basso Molise dove si sta abbattendo una forte ondata di maltempo. La prima cittadina ha anche disposto la chiusura delle scuole nel Comune per la giornata di domani, invitando a restare in casa ed evitare gli spostamenti. La situazione attuale presenta fiumi in piena e strade allagate, frane e smottamenti in numerose zone del territorio. Stop alle lezioni anche a Larino, Guglionesi, Termoli. Intanto l’allerta della Protezione civile è passata da gialla a arancione. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco del comando di Campobasso e, in particolare, del distaccamento di Termoli. Le criticità maggiori sono rilevate in contrada Sinarca, dove strade e carreggiate sono completamente impraticabili.