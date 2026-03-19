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Allerta per la tempesta geomagnetica in arrivo sulla Terra, possibili disagi su reti elettriche e satelliti

Allerta per una tempesta geomagnetica tra il 19 e il 21 marzo: livello G2 “moderato”, con possibili effetti su satelliti, GPS, radio e reti elettriche

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Ubaldo Argenio

Ubaldo Argenio

GIORNALISTA

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

La NOAA ha emesso un’allerta per una tempesta geomagnetica di classe G2 (moderata) attesa tra il 19 e il 21 marzo. L’evento nasce dalla possibile combinazione di espulsioni di massa coronale (CME) e di un flusso di vento solare ad alta velocità proveniente da un buco coronale (CH HSS). Tra gli effetti possibili disturbi a satelliti e navigazione GPS, interferenze radio e fluttuazioni nelle reti elettriche.

Le cause della tempesta geomagnetica

La NOAA (Space Weather Prediction Center) ha segnalato una tempesta geomagnetica di livello G2 nel periodo compreso tra 19 e 21 marzo. L’allerta nasce dalla possibile combinazione di due elementi: il possibile impatto sulla Terra di espulsioni di massa coronale (CME) legate a eruzioni solari osservate il 16 e 18 marzo, e l’arrivo di un vento solare ad alta velocità (CH HSS) generato da un buco coronale.

In pratica, sono due “spinte” diverse che possono sommarsi o alternarsi, e che rendono più difficile prevedere in anticipo quanto sarà netto l’impatto sul campo magnetico terrestre.

tempesta geomagnetica123RF
Anche aurore boreali a basse latitudini tra le possibili conseguenze della tempesta geomagnetica

Gli esperti sottolineano un aspetto chiave: permane un alto grado di incertezza sull’arrivo e sull’intensità effettiva delle CME. Più probabili, invece, gli effetti del CH HSS, attesi soprattutto dal 21 marzo, e in grado di sostenere condizioni di tempesta almeno di classe G2.

Gli effetti su reti elettriche, satelliti, GPS e radio

Con una tempesta geomagnetica G2 non si parla di scenari “catastrofici”, ma di disturbi reali e misurabili su alcune infrastrutture e servizi.

Le reti elettriche possono registrare fluttuazioni di tensione che richiedono monitoraggi più attenti, specie alle latitudini più alte; i sistemi satellitari possono subire interferenze e, in orbita bassa, l’aumento della densità atmosferica legato alla perturbazione può tradursi in una maggiore resistenza e in correzioni operative più frequenti.

Anche la navigazione satellitare (GPS) può risentirne con errori temporanei di posizionamento, mentre le comunicazioni radio (soprattutto sulle onde corte) possono avere calo di qualità o instabilità per effetto delle variazioni nella ionosfera.

Cosa fare durante l’allerta

L’aspetto “spettacolare” della tempesta geomagnetica è l’aumento di probabilità di aurore osservabili a latitudini più basse del normale. Secondo NOAA, negli Stati Uniti il fenomeno potrebbe spingersi fino ad aree come New York e Idaho, a seconda dell’evoluzione dell’evento e delle condizioni del cielo.

Sul piano pratico, il consiglio è di seguire gli aggiornamenti perché la previsione può cambiare rapidamente: la variabile più delicata resta l’arrivo delle CME, mentre per il vento solare ad alta velocità si concentra l’attenzione soprattutto sulla finestra del 21 marzo.

Per chi lavora con reti, comunicazioni e sistemi satellitari, questa è la fase in cui è più sensato alzare la soglia di attenzione e mettere in conto degradazioni temporanee. Per tutti gli altri, l’impatto più evidente potrebbe essere semplicemente qualche anomalia di segnale e, se il cielo lo permette, un’eventuale aurora fuori dal comune.

tempesta-geomagnetica 123RF

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