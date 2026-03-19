Allerta per la tempesta geomagnetica in arrivo sulla Terra, possibili disagi su reti elettriche e satelliti

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

La NOAA ha emesso un’allerta per una tempesta geomagnetica di classe G2 (moderata) attesa tra il 19 e il 21 marzo. L’evento nasce dalla possibile combinazione di espulsioni di massa coronale (CME) e di un flusso di vento solare ad alta velocità proveniente da un buco coronale (CH HSS). Tra gli effetti possibili disturbi a satelliti e navigazione GPS, interferenze radio e fluttuazioni nelle reti elettriche.

Le cause della tempesta geomagnetica

La NOAA (Space Weather Prediction Center) ha segnalato una tempesta geomagnetica di livello G2 nel periodo compreso tra 19 e 21 marzo. L’allerta nasce dalla possibile combinazione di due elementi: il possibile impatto sulla Terra di espulsioni di massa coronale (CME) legate a eruzioni solari osservate il 16 e 18 marzo, e l’arrivo di un vento solare ad alta velocità (CH HSS) generato da un buco coronale.

In pratica, sono due “spinte” diverse che possono sommarsi o alternarsi, e che rendono più difficile prevedere in anticipo quanto sarà netto l’impatto sul campo magnetico terrestre.

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Gli esperti sottolineano un aspetto chiave: permane un alto grado di incertezza sull’arrivo e sull’intensità effettiva delle CME. Più probabili, invece, gli effetti del CH HSS, attesi soprattutto dal 21 marzo, e in grado di sostenere condizioni di tempesta almeno di classe G2.

Gli effetti su reti elettriche, satelliti, GPS e radio

Con una tempesta geomagnetica G2 non si parla di scenari “catastrofici”, ma di disturbi reali e misurabili su alcune infrastrutture e servizi.

Le reti elettriche possono registrare fluttuazioni di tensione che richiedono monitoraggi più attenti, specie alle latitudini più alte; i sistemi satellitari possono subire interferenze e, in orbita bassa, l’aumento della densità atmosferica legato alla perturbazione può tradursi in una maggiore resistenza e in correzioni operative più frequenti.

Anche la navigazione satellitare (GPS) può risentirne con errori temporanei di posizionamento, mentre le comunicazioni radio (soprattutto sulle onde corte) possono avere calo di qualità o instabilità per effetto delle variazioni nella ionosfera.

Cosa fare durante l’allerta

L’aspetto “spettacolare” della tempesta geomagnetica è l’aumento di probabilità di aurore osservabili a latitudini più basse del normale. Secondo NOAA, negli Stati Uniti il fenomeno potrebbe spingersi fino ad aree come New York e Idaho, a seconda dell’evoluzione dell’evento e delle condizioni del cielo.

Sul piano pratico, il consiglio è di seguire gli aggiornamenti perché la previsione può cambiare rapidamente: la variabile più delicata resta l’arrivo delle CME, mentre per il vento solare ad alta velocità si concentra l’attenzione soprattutto sulla finestra del 21 marzo.

Per chi lavora con reti, comunicazioni e sistemi satellitari, questa è la fase in cui è più sensato alzare la soglia di attenzione e mettere in conto degradazioni temporanee. Per tutti gli altri, l’impatto più evidente potrebbe essere semplicemente qualche anomalia di segnale e, se il cielo lo permette, un’eventuale aurora fuori dal comune.