Allerta per temporali violenti a Milano, caduti i primi alberi nei piazzali Axum e Libia: colpite alcune auto

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Mercoledì 1 luglio, a Milano, è stata diramata l’allerta arancione per forti temporali, grandine e vento, tanto che il Comune ha chiuso tutti i parchi per precauzione, attivando il sistema di Protezione civile. Nel quartiere di Ponte Lambro, a rischio allagamenti, è in corso la predisposizione di barriere mobili. Inoltre è stata preparata anche la vasca per contenere le piene del fiume Seveso, come confermato dall’assessore comunale con delega alla Protezione civile, Marco Granelli. Massima “attenzione nelle zone alberate” soprattutto dopo la caduta del primo albero “in sede tranviaria in piazzale Axum“.

Si tratta precisamente di un grosso ramo d’albero caduto in via Rospignosi – in zona San Siro -, che ha bloccato la circolazione tramviaria.

Ne è caduto uno anche in piazzale Libia, che ha colpito e danneggiato alcune auto.

Dalle 15, in circa un’ora e mezza, i Vigili del Fuoco hanno ricevuto oltre 200 chiamate al centralino di via Messina.

Il timore degli esperti riguarda la possibilità che si scateni un downburst, ossia una violenta corrente d’aria che scende da un temporale, impatta al suolo e poi si espande in tutte le direzioni, generando raffiche molto forti che durano pochi minuti ma possono causare danni simili alle trombe d’aria soprattutto a tetti, alberi e infrastrutture.

Oltre a Milano, restano in allerta anche le altre province lombarde.