Allerta rabbia a Vittorio Veneto, scatta l'obbligo di vaccinazione per 5000 cani dopo il caso: furia no vax

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Un cane importato illegalmente dal Marocco e risultato positivo alla rabbia ha fatto scattare l’emergenza sanitaria a Vittorio Veneto in provincia di Treviso. Oltre 5000 cani e gatti dovranno essere ora sottoposti a vaccinazione obbligatoria, mentre decine di persone sono state sottoposte a profilassi. Mentre le autorità rassicurano, insorge anche il popolo no vax sui social.

Vittorio Veneto, scatta l’allerta

Le autorità hanno disposto la vaccinazione antirabbica obbligatoria per tutti i cani e i gatti presenti nel territorio di Vittorio Veneto, coinvolgendo circa 5300 animali tra domestici e appartenenti alle colonie feline.

Il caso di rabbia confermato riguarda un cane importato illegalmente dal Marocco, che ha fatto scattare una vasta operazione sanitaria nel comune in provincia di Treviso.

Il cane con la rabbia veniva dal Marocco

L’allarme è nato dopo che il cane meticcio ha manifestato gravi sintomi neurologici compatibili con la rabbia. L’animale è stato portato in una clinica veterinaria il 27 maggio, quando le sue condizioni erano ormai irreversibili.

Dopo l’eutanasia, gli esami dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie hanno confermato la presenza del patogeno, identificando anche l’origine marocchina del ceppo virale.

Secondo la ricostruzione delle autorità sanitarie, il cane sarebbe arrivato in Italia tra dicembre 2025 e l’inizio del 2026 dopo essere stato prelevato in Marocco da un familiare della proprietaria durante un viaggio. L’animale non era stato sottoposto ai controlli veterinari obbligatori previsti per l’ingresso nell’Unione Europea.

Vaccinazione obbligatoria e profilassi

Immediatamente dopo la conferma della positività, l’Ulss 2 Marca Trevigiana ha avviato il tracciamento epidemiologico. Sono state individuate decine di persone che hanno avuto contatti con il cane infetto, comprese figure sanitarie e familiari. Tutti i soggetti considerati a rischio sono stati sottoposti alla profilassi post-esposizione, trattamento che consente di prevenire lo sviluppo della malattia se effettuato tempestivamente.

Parallelamente, diversi cani entrati in contatto con l’animale sono stati posti sotto osservazione veterinaria. Le autorità locali hanno inoltre emanato un’ordinanza che impone la vaccinazione antirabbica per circa 4400 cani e 900 gatti presenti nel Comune.

Per i 21 giorni successivi alla vaccinazione, i cani dovranno essere condotti con guinzaglio corto e museruola negli spazi pubblici, mentre i gatti dovranno essere mantenuti, per quanto possibile, all’interno delle abitazioni.

La furia dei no vax

L’ordinanza che impone la vaccinazione antirabbica obbligatoria per cani e gatti a Vittorio Veneto ha suscitato anche reazioni di protesta da parte di alcuni proprietari di animali, di orientamento no vax.

Sui social del Comune sono comparsi numerosi commenti contrari alla misura, con utenti che hanno dichiarato di non voler vaccinare i propri animali, sostenendo che l’emergenza sarebbe esagerata o finalizzata a favorire interessi economici delle aziende farmaceutiche.

Alcuni hanno chiesto ulteriori prove sulla presenza del virus, mentre altri hanno contestato i costi della vaccinazione a carico dei proprietari. Di fronte all’aumento delle polemiche e alla diffusione di informazioni non verificate, il Comune ha deciso di limitare i commenti sulle proprie pagine istituzionali.