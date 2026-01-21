Allerta rossa per il ciclone Harry in Sicilia, a Fondachello e Letojanni il mare travolge le strade dei paesi
L'ondata di violento maltempo prosegue anche in Sardegna e Calabria. Scuole chiuse in decine di Comuni. Attenzione massima per rovesci e mareggiate
Il ciclone Harry continua a flagellare Sicilia, Calabria e Sardegna. La Protezione Civile ha emesso un avviso di allerta rossa per le tre Regioni, mentre i danni maggiori si sono già registrati sulle due isole. Previsti ancora venti di burrasca oltre i 100 chilometri orari, forti piogge e mareggiate. In alcuni Comuni siciliani il mare ha invaso le strade, arrivando a lambire le abitazioni.
Il ciclone Harry non è ancora finito
Secondo gli esperti, il ciclone Harry agirà sul Sud Italia per altre 24 o 48 ore. Dopodiché si sposterà verso Est, perdendo gradualmente potenza.
I venti di Scirocco hanno raggiunto intensità di burrasca forte e raffiche fino a tempesta, con forti ed estese mareggiate sulle coste esposte.
Su Sicilia e Calabria sono previste ulteriori precipitazioni abbondanti, specie sui versanti orientali. Dopo il ciclone Harry, è attesa infatti una nuova perturbazione, seppur di minore entità.
In quali Comuni le scuole sono rimaste chiuse
Il maltempo ha indotto molte amministrazione comunali a proseguire nella chiusura delle scuole di ogni ordine e grado.
In Sicilia gli istituti sono rimasti chiusi a Catania, Messina, Agrigento, Enna (solo nel paese di Leonforte) e Siracusa.
Nella provincia di quest’ultima gli studenti sono rimasti a casa a Portopalo di Capo Passero, Avola, Buscemi, Floridia, Rosolini, Noto e Melilli.
Per quanto riguarda Messina, oltre alla città, scuole chiuse anche a Fiumedinisi, Santa Teresa di Riva e Taormina.
Nella provincia di Catania stesso provvedimento per i Comuni di Castiglione di Sicilia, Aci Sant’Antonio, Belpasso, Scordia, Acireale e Biancavilla.
Istituti serrati anche in provincia di Ragusa: a Vittoria, Modica, Santa Croce Camerina e Comiso.
Nel territorio di Palermo niente lezioni a Cefalù, Bagheria, Ficarizzi, Godrano e Misilmeri.
Analoga decisione anche per molte città della Calabria. Nella provincia di Catanzaro, oltre al capoluogo, anche a Palermiti, Maida e Lamezia Terme. Nel territorio di Cosenza a Oriolo e Trebisacce.
Nella provincia di Reggio Calabria, oltre che nel capoluogo regionale, anche a Agnana, Benestare, Marina di Gioisa Jonica, Bova Marina, Polistena, Caulonia, Samo, San Nicola Dell’Alto, Nocera Terinese, Villa San Giovanni, Melicucco, Petronà, Marcellinara, San Nicola da Crissa, Cirò, San Nicola da Crissa e Crotone e Mesoraca.
In provincia di Vibo Valentia, scuole chiuse ad Arena, Briatico,Brognaturo, Cessaniti, Dinami, Polia, San Nicola da Crissa, Serra San Bruno, Spadola e Vazzano.
In Sardegna le scuole sono rimaste chiuse a Cagliari per il terzo giorno consecutivo.
In quali Regioni c’è allerta rossa, allerta arancione e allerta gialla
Per la giornata di mercoledì 21 gennaio, la Protezione Civile ha confermato l’allerta rossa sul versante centro-meridionale della Sardegna, sul settore nord-orientale della Sicilia e sul settore ionico meridionale della Calabria.
Diramata invece allerta arancione su altri settori di Sardegna, Sicilia e Calabria.
Allerta gialla in Puglia, Basilicata e sui restanti territori di Sardegna, Sicilia e Calabria.
Fondachello (Catania) al buio e con strade allagate
Nel piccolo Comune catanese di Fondachello la scorsa notte si è verificato un blackout totale provocato dal maltempo.
Una violenta mareggiata ha portato il mare a invadere le strade e a lambire le abitazioni nella frazione di Mascali.
Il lungomare è stato devastato con stabilimenti balneari travolti dalle onde e danni notevoli alla rete del gas. In alcuni tratti l’acqua è talmente alta da non poter consentire alcun passaggio.
Non sono bastate le barriere protettive predisposte lungo il litorale. Il mare ha distrutto molte strutture, lasciando dietro di sé fango e detriti.
Onda anomala a Letojanni (Messina)
La forza del ciclone Harry si è vista anche a Letojanni, in provincia di Messina. Un’onda anomale si è riversata con veemenza sul lungomare e ha invaso le strade del paese.
Il Comune ha disposto l’assoluto divieto di di accesso e permanenza sulle spiagge nel tratto di costa compreso tra Capo Peloro e Giampilieri.
L’ufficio del sindaco di Messina, Federico Basile, ha chiesto agli abitanti di a rispettare scrupolosamente le ordinanze e a prestare la massima attenzione alle mareggiate.