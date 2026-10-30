Allerta sui cortei di venerdì 30 ottobre a Roma e Milano, i luoghi caldi e il timore di nuovi "spacca e fuggi"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Migliaia di manifestanti sono attesi oggi, venerdì 30 ottobre, a Roma e Milano, in occasione dello sciopero generale indetto dall’Unione sindacale di base (Usb). Le mobilitazioni coinvolgeranno lavoratori, studenti, collettivi e movimenti pro Palestina, con un rafforzamento delle misure di sicurezza nelle aree interessate. I luoghi più caldi sono Colosseo, Stazione Termini e Circo Massimo a Roma, mentre a Milano si teme il rischio di devastazioni in modalità “spacca e fuggi”.

Corteo 30 ottobre a Roma, i luoghi a rischio

Come riporta Adnkronos, l’attenzione delle autorità si concentra su alcune aree del centro di Roma, considerate particolarmente sensibili per la presenza dei manifestanti e per gli eventi già programmati.

Tra queste figurano il Colosseo, il Circo Massimo e la stazione ferroviaria di Roma Termini.

Al Circo Massimo è prevista l’inaugurazione del Villaggio della Difesa, organizzato in vista delle celebrazioni del 4 novembre.

La contemporaneità con il corteo potrebbe richiedere ulteriori misure di sicurezza.

La stazione Termini rappresenta un altro punto centrale del dispositivo, sia per la vicinanza all’area di partenza della manifestazione sia per le possibili ripercussioni dello sciopero sui trasporti.

Le autorità monitoreranno anche il porto di Civitavecchia, indicato tra i possibili luoghi di ulteriori iniziative di protesta.

Prevista anche un’attività di monitoraggio del web e dei social network attraverso gli uffici investigativi e il Centro per la Sicurezza Cibernetica.

La Questura ha precisato che la gestione della manifestazione seguirà un approccio “low profile”, compatibilmente con i comportamenti dei partecipanti e con le esigenze di sicurezza.

Corteo a Milano, allerta “spacca e fuggi”

Adnkronos evidenzia che l’attenzione degli investigatori a Milano riguarda soprattutto il possibile coinvolgimento di gruppi di giovani che, secondo le informative della Digos, potrebbero approfittare della presenza di numerosi manifestanti per compiere azioni violente.

Si tratterebbe di un fenomeno descritto dalle forze dell’ordine come diverso dalle tradizionali mobilitazioni organizzate dai gruppi politici o dai centri sociali.

Secondo le ricostruzioni investigative, alcuni partecipanti si muoverebbero inizialmente in gruppi numerosi, per poi suddividersi in nuclei più piccoli e utilizzare le strade laterali per raggiungere attività commerciali o altri obiettivi.

Nelle informative verrebbero segnalati anche casi di persone in possesso di oggetti contundenti o strumenti utilizzabili per danneggiare vetrine e altre strutture.

Le autorità starebbero inoltre monitorando l’utilizzo di piattaforme come TikTok, WhatsApp e Telegram, attraverso le quali potrebbero essere diffusi appuntamenti e indicazioni sui movimenti dei gruppi.

Queste valutazioni riguarderebbero il rischio di possibili episodi di violenza e devastazioni denominate “spacca e fuggi”.

Cosa prevede il nuovo Dpcm sicurezza

Come spiega Giurisprudenza Penale, il nuovo decreto-legge, approvato il 22 ottobre 2026, stabilisce che “chiunque, nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, partecipando ad un gruppo composto da almeno cinque persone che opera in modo organizzato anche occasionalmente, utilizza illegittimamente bastoni, mazze, oggetti contundenti o, comunque, atti a offendere, ovvero lancia i medesimi oggetti oppure razzi, fuochi artificiali, petardi, strumenti in grado di nebulizzare gas contenenti principi attivi urticanti, determinando un concreto pericolo per l’incolumità delle persone e cagionando altresì danni alle cose, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 10.000 a euro 20.000“.

Il decreto legge ha introdotto anche il concetto di danneggiamento commesso da un gruppo organizzato, ai sensi del quale “quando le condotte di cui all’articolo 635, primo, secondo e terzo comma, sono poste in essere da un gruppo organizzato anche occasionalmente di almeno cinque persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà”.