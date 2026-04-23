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Un sequestro penale di un’area agricola e 200 animali, questo il bilancio di un’operazione condotta dai militari dei Nuclei CC Parco di Ottaviano e Boscoreale a Terzigno (Napoli). L’intervento è stato eseguito nell’ambito dei controlli per la prevenzione e la sorveglianza della peste suina africana, con l’obiettivo di tutelare la salute pubblica e garantire il rispetto delle norme di bio-sicurezza negli allevamenti.

Il maxi sequestro a Terzigno

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, i militari dei Nuclei CC Parco di Ottaviano e Boscoreale hanno effettuato un controllo mirato in un’area agricola situata nel Comune di Terzigno, in provincia di Napoli.

L’attività rientra nei controlli straordinari previsti dal piano “Terra dei Fuochi” e dalle misure di prevenzione e sorveglianza attiva per contrastare la diffusione della peste suina africana, come stabilito da un’ordinanza del commissario straordinario.

Allevamento abusivo scoperto: animali senza tracciabilità e in condizioni critiche

Nel corso dell’ispezione, i militari hanno individuato la presenza di un allevamento suinicolo presumibilmente non autorizzato. All’interno dell’area sono stati trovati circa 200 animali, tra cui 62 suini, privi di elementi di identificazione necessari per la tracciabilità e senza le autorizzazioni sanitarie previste dalla normativa vigente.

Gli animali erano custoditi in strutture fatiscenti, di dimensioni non adeguate alla specie e alla taglia, e mancavano delle misure minime di igiene. Gli ambienti sono risultati incompatibili con la vita e il benessere degli animali, aggravando ulteriormente la situazione.

Rifiuti non pericolosi a contatto con gli animali

Durante il controllo, i militari hanno anche rinvenuto diverse tipologie di rifiuti non pericolosi depositati direttamente sul nudo suolo e a stretto contatto con gli animali.

Questa situazione ha rappresentato un ulteriore rischio sia per la salute degli animali che per quella pubblica, in quanto la presenza di rifiuti in aree di allevamento può favorire la diffusione di malattie e contaminazioni.

Sequestro penale dell’area e deferimento del gestore

Alla luce delle gravi irregolarità riscontrate, i militari hanno proceduto al sequestro penale di un’area di circa 2000 mq, comprensiva delle strutture e di tutti gli animali presenti.

Il gestore dell’allevamento abusivo è stato deferito all’autorità giudiziaria per detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e per gestione illecita di rifiuti.

Intervento dell’Autorità Sanitaria e tutela della salute pubblica

L’Autorità Sanitaria è intervenuta immediatamente, disponendo il vincolo sanitario sugli animali per gli adempimenti necessari a tutela della salute pubblica.

Questa misura si è resa indispensabile per prevenire eventuali rischi di diffusione della peste suina africana e garantire la sicurezza alimentare.

IPA