Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

È di due donne denunciate e quaranta cuccioli sequestrati il bilancio di un’operazione condotta dalla Guardia di Finanza a Brusimpiano (Varese). Un allevamento abusivo di cani, privo di autorizzazioni e in condizioni igienico-sanitarie gravemente compromesse, è stato individuato e sottoposto a sequestro. Gli animali, in stato di denutrizione e privi di microchip, venivano venduti online alimentando un mercato illecito.

Operazione congiunta tra Guardia di Finanza e ATS Insubria

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l’intervento si è svolto nel comune di Brusimpiano (VA), dove i militari, con il supporto del Dipartimento Veterinario dell’ATS Insubria, hanno scoperto un allevamento abusivo di cani. L’attività di controllo rientra nell’ambito delle azioni di presidio del territorio per la tutela della legalità economico-finanziaria.

Durante l’accesso presso la struttura, i finanzieri si sono trovati di fronte a una situazione allarmante: i cani, in particolare esemplari di razza “yorkshire” e “maltese”, erano costretti a vivere tra feci, urine e rifiuti. Gli animali apparivano in evidente stato di denutrizione, con lesioni diffuse, dermatiti e ferite ai padiglioni auricolari. Particolare preoccupazione ha suscitato la condizione di dieci cuccioli trovati ammassati in una sola gabbia, troppo piccola per garantire loro il benessere minimo.

Vendita illegale di cuccioli online

Gli accertamenti successivi hanno permesso di appurare che i cuccioli, privi di microchip, certificazioni vaccinali e pedigree ENCI, venivano comunque messi in vendita su piattaforme online e siti di annunci. Gli animali erano presentati falsamente come esemplari di razza, contribuendo così ad alimentare un mercato illecito particolarmente redditizio.

Denuncia e sequestro degli animali

Le due responsabili, entrambe cittadine italiane, sono state denunciate alla Procura della Repubblica di Varese per maltrattamento e abbandono di animali. I quaranta cuccioli salvati sono stati sequestrati e trasferiti presso il Canile Sanitario di Cittiglio (VA), dove hanno ricevuto cure veterinarie immediate. Successivamente, grazie anche alla collaborazione delle Guardie Ecozoofile OIPA, gli animali sono stati affidati a privati cittadini in grado di offrire loro una nuova vita.

L’impegno delle istituzioni contro i reati sugli animali

L’operazione si inserisce in un più ampio quadro di attività della Guardia di Finanza, impegnata nella tutela della legalità e della sicurezza economico-sociale, con particolare attenzione ai fenomeni di abusivismo commerciale e al contrasto dei reati contro gli animali. Il supporto dell’ATS Insubria si è rivelato fondamentale per la riuscita dell’intervento.

Il futuro dei cuccioli sequestrati

I quaranta cuccioli sequestrati sono stati trasferiti presso il Canile Sanitario di Cittiglio, dove hanno ricevuto le cure necessarie. Grazie alla collaborazione tra istituzioni e associazioni, gli animali hanno potuto trovare una nuova sistemazione presso famiglie affidatarie, che garantiranno loro condizioni di vita adeguate e dignitose.

IPA