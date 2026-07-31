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È di un arresto e il sequestro di 1.880 piante di cannabis il bilancio di un’operazione condotta dai Carabinieri nelle campagne di Tula (Sassari). Un allevatore incensurato è stato fermato con l’accusa di produzione illegale di sostanze stupefacenti e detenzione di arma clandestina, a seguito di indagini e servizi di osservazione mirati. L’intervento è stato eseguito nella mattinata del 28 luglio, con il supporto di militari specializzati e di un equipaggio del 10° Nucleo Elicotteri di Olbia.

Le indagini e l’operazione nelle campagne di Tula

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione ha preso il via dopo una serie di servizi di osservazione effettuati dai militari dello Squadrone Cacciatori Sardegna di Abbasanta. Questi controlli hanno permesso di documentare l’attività illecita di un allevatore residente a Tula, che aveva allestito una vasta piantagione di cannabis in un terreno situato a breve distanza dalla propria azienda zootecnica.

La fase esecutiva dell’operazione si è svolta nella mattinata del 28 luglio, con la partecipazione dei Carabinieri della Compagnia di Ozieri e dei militari dello Squadrone Cacciatori Sardegna. Il supporto aereo è stato garantito da un equipaggio del 10° Nucleo Elicotteri di Olbia, che ha sorvolato l’area per assicurare la copertura durante le fasi di avvicinamento e intervento. Una volta raggiunto il luogo, l’uomo è stato bloccato e sottoposto a perquisizione personale.

La perquisizione e il rinvenimento delle armi

Successivamente, i militari hanno esteso la perquisizione all’azienda zootecnica e al veicolo presente sul posto. All’interno dell’azienda è stato trovato un fucile doppietta alterato, con matricola abrasa e modifiche artigianali alle canne e al calciolo, realizzate per facilitarne l’occultamento. Sono state inoltre rinvenute quattro cartucce per fucile cal.22, due cartucce cal.16, undici cartucce cal.12 e una pistola a salve priva del tappo rosso obbligatorio.

Le accuse e la convalida dell’arresto

L’allevatore, che ha ammesso la proprietà dell’arma, non ha opposto resistenza all’arresto. Dopo le formalità di rito presso la Compagnia di Ozieri, è stato arrestato con le accuse di porto di arma clandestina, ricettazione e produzione illegale di sostanze stupefacenti. Nella mattinata odierna, il GIP del Tribunale di Sassari ha convalidato l’arresto e disposto nei suoi confronti la misura degli arresti domiciliari.

IPA