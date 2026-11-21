Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Non poteva mettere piede a Faenza, ma la polizia continuava a trovarlo in città. Un 26enne indagato per spaccio di droga, a cui il giudice aveva imposto il divieto di dimora nel comune, è finito in carcere dopo una serie di violazioni documentate dagli agenti del Commissariato manfredo.

I controlli e le violazioni a Faenza

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, i poliziotti lo hanno fermato più volte durante i servizi di vigilanza e prevenzione sul territorio, segnalando ogni volta all’autorità giudiziaria che l’uomo non rispettava le prescrizioni. Proprio sulla base di quei rapporti, il giudice ha ritenuto che il divieto non fosse più sufficiente.

Dal divieto di dimora al carcere

È arrivata così l’ordinanza di aggravamento della misura cautelare, con la sostituzione del divieto con la custodia cautelare in carcere. Rintracciato dagli agenti, il 26enne è stato accompagnato negli uffici di via San Silvestro per le formalità di rito e poi trasferito nella casa circondariale, a disposizione dei magistrati.