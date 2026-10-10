Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Utilizzando l’alfabeto cirillico alludeva alla pianificazione di stragi e di atti di terrorismo, mostrandosi con un casco militare ed una videocamera indossabile: è l’accusa contestata dalla polizia a un 14enne che è stato denunciato alla Procura per i minorenni di Catania per la diffusione di notizie ed informazioni dal contenuto violento ed apologetico, in particolare allusive alla commissione di atti violenti a scuola. Sequestrati abbigliamento con frasi discriminatorie, svastiche, un casco militare, appunti manoscritti e un rudimentale giubbotto antiproiettile.

Terrorismo, 14enne denunciato a Catania: alludeva al compimento di stragi

L’indagine ha avuto origine da una segnalazione del Servizio Polizia Postale e della Sicurezza Cibernetica di Roma ed è stata compiuta congiuntamente dalla locale Digos e dal Centro Operativo di Sicurezza Cibernetica.

Considerata la situazione d’urgenza, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è scattata una perquisizione locale ed informatica a casa dell’adolescente.

Trovato abbigliamento con svastiche

Gli agenti della Digos e della Polizia Postale di Catania hanno trovato all’interno dell’abitazione, nella stanza del minore, abbigliamento con frasi discriminatorie, svastiche, un casco militare, appunti manoscritti, un rudimentale giubbotto antiproiettile.

Sullo smartphone è stato individuato l’account di interesse investigativo oltre a ricerche interne sui motori riguardanti armi e funzionamento di pistole.

Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro, insieme ad altri dispositivi informatici in possesso del minore.

Gli accertamenti tecnici sul materiale informatico, delegati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Catania al personale del C.O.S.C. della Polizia Postale, hanno consentito di individuare altri elementi di interesse che saranno oggetto di apposito approfondimento investigativo.