Allusioni a stragi e terrorismo a scuola, 14enne denunciato a Catania: in casa svastiche e casco militare
Un 14enne denunciato per minacce di stragi scolastiche sui social, indagato per contenuti violenti.
Utilizzando l’alfabeto cirillico alludeva alla pianificazione di stragi e di atti di terrorismo, mostrandosi con un casco militare ed una videocamera indossabile: è l’accusa contestata dalla polizia a un 14enne che è stato denunciato alla Procura per i minorenni di Catania per la diffusione di notizie ed informazioni dal contenuto violento ed apologetico, in particolare allusive alla commissione di atti violenti a scuola. Sequestrati abbigliamento con frasi discriminatorie, svastiche, un casco militare, appunti manoscritti e un rudimentale giubbotto antiproiettile.
- Terrorismo, 14enne denunciato a Catania: alludeva al compimento di stragi
- Trovato abbigliamento con svastiche
Terrorismo, 14enne denunciato a Catania: alludeva al compimento di stragi
L’indagine ha avuto origine da una segnalazione del Servizio Polizia Postale e della Sicurezza Cibernetica di Roma ed è stata compiuta congiuntamente dalla locale Digos e dal Centro Operativo di Sicurezza Cibernetica.
Considerata la situazione d’urgenza, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è scattata una perquisizione locale ed informatica a casa dell’adolescente.
Trovato abbigliamento con svastiche
Gli agenti della Digos e della Polizia Postale di Catania hanno trovato all’interno dell’abitazione, nella stanza del minore, abbigliamento con frasi discriminatorie, svastiche, un casco militare, appunti manoscritti, un rudimentale giubbotto antiproiettile.
Sullo smartphone è stato individuato l’account di interesse investigativo oltre a ricerche interne sui motori riguardanti armi e funzionamento di pistole.
Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro, insieme ad altri dispositivi informatici in possesso del minore.
Gli accertamenti tecnici sul materiale informatico, delegati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Catania al personale del C.O.S.C. della Polizia Postale, hanno consentito di individuare altri elementi di interesse che saranno oggetto di apposito approfondimento investigativo.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.