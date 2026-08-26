Alluvione e frane tra Nepal e Tibet, morti e dispersi: Farnesina al lavoro per contattare gli italiani

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Una devastante alluvione e un’imponente frana al confine tra Nepal e Tibet, innescate da un terremoto e dall’esondazione del fiume Bhote Koshi, hanno causato almeno 17 morti e centinaia di dispersi. La Farnesina si è subito attivata per verificare le condizioni dei circa 90 italiani presenti nella zona e per prestare assistenza ai connazionali rimasti bloccati lungo le vie di comunicazione montane.

Violenta alluvione al confine tra Nepal e Tibet

Nella mattinata di oggi, mercoledì 26 agosto 2026, una violenta piena e una serie di frane si sono verificate nella regione di confine tra il Nepal e il Tibet.

Il disastro sarebbe stato innescato da una scossa di terremoto di magnitudo 4.4 avvertita in territorio tibetano, la quale ha provocato il distacco di una grande massa di terra e roccia nella contea di Gyirong. Il cedimento ha causato la successiva esondazione del fiume Bhote Koshi, la cui spaventosa colata di acqua e fango si è riversata verso il distretto nepalese di Rasuwa.

ANSA

La forza della piena ha travolto centri abitati come Syapru Besi e Timure, spazzando via ponti, strade e infrastrutture e interrompendo i collegamenti principali della zona.

Le ricerche dei dispersi

Il bilancio provvisorio parla di almeno 17 vittime accertate tra i due versanti della frontiera e di centinaia di persone attualmente irraggiungibili.

Il Nepal Tourism Board ha segnalato che 384 viaggiatori, tra cui 291 stranieri di varie nazionalità e 93 cittadini nepalesi, risultano irreperibili a causa del blocco totale delle comunicazioni nelle valli montane. Tra i dispersi figurano anche diversi agenti della Polizia locale travolti mentre prestavano servizio.

Sul versante cinese, il presidente Xi Jinping e il premier Li Qiang hanno disposto la mobilitazione straordinaria dei soccorsi, inviando squadre d’emergenza e l’esercito nella contea di Gyirong per cercare i sopravvissuti ed evitare ulteriori rischi idrogeologici.

L’intervento della Farnesina per gli italiani

L’Unità di Crisi della Farnesina si è attivata fin dai primi momenti in stretto raccordo con l’Ambasciata d’Italia a Pechino, il Consolato Generale a Calcutta e il Consolato Onorario a Kathmandu per verificare il coinvolgimento dei cittadini italiani nell’area colpita.

Dalle registrazioni del portale “Dove siamo nel mondo”, risultano circa 90 connazionali presenti tra Nepal e Tibet. Due turisti italiani, insieme alla loro guida locale, si trovano attualmente bloccati a monte di una frana; entrambi sono in buone condizioni e in costante contatto con le autorità diplomatiche.

Il Ministero degli Esteri ha invitato i connazionali in zona a utilizzare l’app “Viaggiare Sicuri” e ha messo a disposizione i numeri d’emergenza dell’Unità di Crisi (+39-06-36225) e delle sedi consolari per fornire immediata assistenza.