Alluvione in Nepal e Tibet, per Mario Tozzi c'è il rischio che possa avvenire anche nelle Alpi in Italia

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Le immagini della drammatica alluvione che ha coinvolto Nepal e Tibet stanno facendo il giro del mondo e Mario Tozzi, geologo e volto noto della tv, mette in allerta anche l’Italia. Il rischio di un evento simile, di portata seppur ridotta, potrebbe infatti interessare le Alpi per via del drastico cambiamento climatico che sta portando allo scioglimento dei ghiacciai. L’esperto si è detto quindi sicuro: “Questi eventi diventeranno sempre più frequenti”.

Alluvione in Nepal, bilancio drammatico

Quanto avvenuto in Nepal ha sconvolto tutti, con le immagini che hanno velocemente fatto il giro del mondo. Un muro d’acqua e fango, detriti portati a valle da una frana, ha investito piccoli villaggi e comunità, portando a numerosi morti e dispersi.

Il bilancio, seppur provvisorio, recita centinaia di vittime e numerosi dispersi.

ANSA

Tra le persone che mancano all’appello, riferiscono fonti governative del Nepal, ci sarebbero anche degli italiani.

La causa dell’alluvione

A provocare l’alluvione sarebbe stato il crollo di un ghiacciaio che avrebbe portato con sé tutto ciò che trovato nel proprio cammino.

Una conferma che arriva anche da Mario Tozzi, che in un’intervista a Fanpage ha spiegato come proprio in questo periodo dell’anno i rischi siano più elevati in quanto “i ghiacciai raggiungono il loro minimo storico annuale di consistenza”.

Il rischio in Italia col riscaldamento globale

Il geologo ha sottolineato che anche in Italia potrebbero esserci alluvioni del genere.

Seppur in maniera ridotta, Tozzi ha specificato che col riscaldamento globale e l’innalzamento delle temperature, anche le Alpi potrebbero risentire di problematiche simili a quelle vissute dai ghiacciai in Nepal.

“Eventi simili stanno già succedendo, abbiamo assistito a crolli di roccia sulle Dolomiti e al disastro della Marmolada. Il ghiaccio non fa più da sostegno e da collante per la montagna: poiché lo zero termico si è alzato oltre le vette più alte, il ghiaccio profondo fonde, la montagna perde stabilità e inevitabilmente frana”, ha detto al giornale online.