Alluvioni e frane in Indonesia e Sri Lanka, bilancio drammatico e centinaia di morti per le piogge torrenziali

Le alluvioni in Sri Lanka e Indonesia hanno causato fino ad ora oltre trecento vittime accertate. Diventa ad ogni ora sempre più drammatico il bilancio delle piogge torrenziali causate dal ciclone Ditwah: sono ancora in corso numerosi operazioni di soccorso e oltre un centinaio di persone risultano disperse.

Alluvioni e frane sull’isola di Sumatra

In Indonesia le alluvioni e conseguenti frane sull’isola di Sumatra hanno causato almeno 248 morti, con oltre 100 persone ancora disperse.

Le piogge monsoniche che hanno iniziato ad abbattersi sull’isola dalla scorsa settimana, hanno fatto esondare i fiumi, che hanno travolto villaggi montani e sommerso migliaia di case.

GETTY IMAGES

Le inondazioni a Puttalam, città dello Sri Lanka

Le operazioni di soccorso sono complesse a causa delle strade e dei ponti danneggiati e della mancanza di mezzi pesanti: aerei di soccorso stanno comunque cercando di portare aiuti nelle zone più colpite, come ad esempio il distretto di Central Tapanuli.

Stato di emergenza e sfollati in Indonesia

In Indonesia, Muzakir Manaf, il governatore di Aceh, la provincia più occidentale del Paese, ha dichiarato lo stato di emergenza fino all’11 dicembre.

“Ci sono molte sfide, dobbiamo fare molte cose al più presto, ma le condizioni non ce lo permettono”, ha detto Muzakir Manaf.

Le autorità indonesiane, infatti, prevedono che il numero delle vittime sia destinato ad aumentare. Intanto circa 3mila famiglie sfollate si sono rifugiate in centri governativi.

Case, campi e strade allagate in Sri Lanka

Nello Sri Lanka, invece, il bilancio delle inondazioni è di almeno 123 vittime e oltre 130 dispersi. In risposta all’emergenza il governo ha deciso di chiudere scuole e uffici pubblici.

Lo ha reso noto il Disaster Management Centre, che ha riferito anche di oltre 43mila persone che sono state trasferite nei centri di assistenza statali dopo che le loro abitazioni sono state distrutte o sono diventate inagibili.

Le condizioni meteorologiche avverse, iniziate la scorsa settimana, sono peggiorate nella giornata di venerdì con piogge torrenziali che hanno allagato abitazioni, strade e campi, causando frane nelle regioni montuose centrali di Badulla e Nuwara Eliya, circa 300 chilometri a est di Colombo.

Solo in queste zone si contano decine e decine di morti, feriti e dispersi. La piena di fiumi e bacini ha interrotto strade e linee ferroviarie; treni passeggeri sono stati sospesi e le autorità hanno evacuato residenti tramite elicotteri, barche della marina e della polizia.

Monsoni e cambiamenti climatici

Secondo gli esperti, lo Sri Lanka dipende dalle piogge stagionali per l’irrigazione e per l’energia idroelettrica, ma il cambiamento climatico sta aumentando la frequenza degli eventi alluvionali.

Secondo il Centro di gestione dei disastri (Dmc), lo Sri Lanka si trova attualmente nella stagione del monsone nord-orientale, ma le precipitazioni si sono intensificate a causa di una depressione a est dell’isola.

La maggior parte delle vittime nello Sri Lanka è stata registrata nel distretto centrale di Badulla, famosa zona produttrice di the.