Alluvioni in Cina, crolla un ponte: l’auto finisce nel fiume e viene trascinata via dalla piena

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Un’auto rimasta bloccata a causa di un guasto su un ponte a Xiaogan, nella provincia cinese di Hubei, è caduta nel fiume in piena dopo il cedimento della carreggiata provocato dal maltempo. Le persone a bordo sono riuscite a mettersi in salvo prima del crollo, mentre il veicolo è stato trascinato via dalla corrente del fiume. L’intera area della Cina centrale e meridionale è sferzata da giorni da piogge torrenziali, inondazioni improvvise e frane che hanno causato almeno 25 morti nelle ultime settimane e migliaia di evacuati. Nella regione era in vigore un’allerta rossa per il rischio di inondazioni.