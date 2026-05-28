Alluvioni in Cina, crolla un ponte: l’auto finisce nel fiume e viene trascinata via dalla piena
Il veicolo era rimasto bloccato a causa di un guasto: salvi i passeggeri
Un’auto rimasta bloccata a causa di un guasto su un ponte a Xiaogan, nella provincia cinese di Hubei, è caduta nel fiume in piena dopo il cedimento della carreggiata provocato dal maltempo. Le persone a bordo sono riuscite a mettersi in salvo prima del crollo, mentre il veicolo è stato trascinato via dalla corrente del fiume. L’intera area della Cina centrale e meridionale è sferzata da giorni da piogge torrenziali, inondazioni improvvise e frane che hanno causato almeno 25 morti nelle ultime settimane e migliaia di evacuati. Nella regione era in vigore un’allerta rossa per il rischio di inondazioni.