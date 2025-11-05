Almasri arrestato a Tripoli per tortura e omicidio di un detenuto, Schlein contro Meloni: "Vergogna"

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Arrestato il generale Almasri, ex capo della sicurezza delle carceri di Tripoli, come ordinato dalla procura generale della Libia. Lo rende noto l’emittente Libya24, con una notizia lanciata sul suo profilo Facebook. Almasri è stato rinviato a giudizio con l’accusa di avere torturato migranti e causato la morte di uno di loro. Elly Schlein, appresa la notizia, ha attaccato Meloni, Nordio e Piantedosi. “Evidentemente per la procura in Libia il diritto internazionale non vale “solo fino a un certo punto”, come per il governo italiano”, ha tuonato la segretaria del Pd.

Tripoli, Almasri arrestato in Libia

La carcerazione di Almasri è stata disposta in via preventiva dal procuratore generale Sadiq al Sour, spiegano fonti libiche. La decisione è stata presa dopo quanto emerso dalle indagini sulla morte di un prigioniero nella Fondazione per la riforma e la riabilitazione, struttura carceraria di Tripoli.

Secondo le ricostruzioni, nella prigione il generale avrebbe commesso violenze su almeno 10 detenuti. Per via delle prove raccolte contro il militare, quest’ultimo, fanno sapere dalla Libia, “è ora in detenzione preventiva“.

ANSA Le tappe del caso Almasri

Almasri era stato arrestato in Italia su mandato della Corte penale internazionale dell’Aia. Successivamente era stato rilasciato ed espulso per decisione del governo guidato da Giorgia Meloni. Era quindi rientrato in Libia a bordo di un volo di Stato. Il caso aveva sollevato un polverone a livello politico.

Dopo che si è saputo dell’arresto del generale avvenuto nelle scorse ore, l’esecutivo è tornato al centro delle polemiche.

Elly Schlein contro Meloni: “Figura vergognosa”

“Le autorità libiche – ha dichiarato Schlein – hanno ordinato l’arresto di Almasri, per tortura e omicidio. Lo stesso criminale che Meloni, Nordio e Piantedosi hanno liberato e riaccompagnato a casa con un volo di Stato, dopo che la magistratura e le forze dell’ordine italiane lo avevano fermato nel nostro Paese per il mandato d’arresto della Corte Penale internazionale”.

“Evidentemente – ha aggiunto la leader dem – per la procura in Libia il diritto internazionale non vale “solo fino a un certo punto”, come per il governo italiano. Questa è una figura vergognosa a livello internazionale per cui il governo deve chiedere scusa agli italiani”.

Giuseppe Conte e Matteo Renzi tuonano sul governo: “Non è questa l’Italia”

Anche Giuseppe Conte, leader del M5s, ha criticato duramente il governo, scrivendo che Almasri, “un torturatore con accuse anche per stupri su bambini, è stato arrestato in Libia. Invece la nostra premier e i nostri ministri lo hanno fatto rientrare a casa con voli di Stato, con la nostra bandiera”.

L’ex premier ha sostenuto che sono stati “calpestati il diritto internazionale e la Corte penale internazionale, il cui Statuto a tutela dei diritti è stato firmato a Roma”. “Non è questa l’Italia”, ha concluso Conte.

“La giustizia libica – il commento sulla vicenda di Matteo Renzi – ha arrestato il generale Almasri per torture sui detenuti. Anche la polizia italiana lo aveva fatto, per lo stesso reato, quasi un anno fa. Ma Giorgia Meloni e Carlo Nordio hanno scelto di liberare Almasri e gli hanno pagato un volo di Stato con tutti gli onori, scrivendo una pagina vergognosa nella storia delle Istituzioni del nostro Paese”.

“Il Governo Meloni è il Governo dell’ingiustizia”, ha chiosato il leader di Italia Viva.

Dello stesso avviso di Conte e Renzi, Nicola Fratoianni di Avs che ha dichiarato che “Almasri evidentemente sarà consegnato alla Corte Penale Internazionale […] quello che Nordio, Piantedosi e Mantovano hanno impedito a gennaio, violando la legge, ora accade in Libia. Un po’ di vergogna dalle parti di Palazzo Chigi, no eh?”

+Europa: “Nordio si dimetta”

Il segretario di +Europa, Riccardo Magi, si è chiesto “cos’altro deve accadere, se non l’arresto in Libia di Almasri con l’accusa di violenze e torture sui detenuti, perché Nordio si dimetta?”

Secondo Magi il ministro della Giustizia “sin da subito ha raccontato una montagna di balle in parlamento” e “ora scopriamo che persino per i libici Almarsi è un pericolo”. E ancora: “Cosa aspetta Nordio a fare un passo indietro? Non pensa di aver già portato nel punto più basso il ministero e l’istituzione che ricopre pro tempore?”

L’avvocata di una delle vittime: “Figuraccia per lo Stato italiano”

Angela Bitonti, avvocata di una donna ivoriana da anni residente in Italia e vittima delle torture di Almasri, ha fatto sapere di essere “felicissima” per l’arresto, affermando però che “per lo Stato italiano è una grande figuraccia”.

“Sono pronta – ha aggiunto Bitonti – a depositare una richiesta di risarcimento nei confronti della Presidenza del Consiglio e dei ministri coinvolti in questa vicenda”.

“Dobbiamo capire quali potrebbero essere gli sviluppi a questo punto, se sarà processato lì oppure se potrà essere consegnato alla Corte Penale Internazionale. Ho speranza che la mia assistita possa ottenere giustizia ma in quanto cittadina italiana sono veramente delusa e mortificata perché l’Italia non ha proceduto all’arresto quando aveva Almasri tra le mani”, ha concluso la legale.

L’arresto in Italia e il rilascio

Osama Njeem Almasri era stato arrestato dalla polizia italiana lo scorso 19 gennaio a Torino, in esecuzione di un mandato d’arresto emesso poco prima dalla Corte penale internazionale per crimini di guerra e crimini contro l’umanità.

Nella città piemontese, insieme a tre connazionali, aveva appena assistito a un match della Juventus. Due giorni dopo il comandante della polizia giudiziaria libica era stato liberato e l’arresto era stato considerato nullo perché eseguito senza la preventiva consultazione del ministero della Giustizia.

Così il generale fu rimpatriato con un aereo di Stato a Tripoli. Almasri faceva parte delle Rada, le Forze speciali di deterrenza, milizia pensata per combattere le forze di Gheddafi e che nel 2012 ha cominciato a costruire un centro di detenzione presso la base di Mitiga che è diventato la più grande prigione della Libia occidentale. Lì sarebbero avvenuti i reati contestati all’uomo dalla Cpi.

Per avere scarcerato e rimpatriato in Libia Almasri, sono stati iscritti nel registro degli indagati il sottosegretario Alfredo Mantovano, i ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi.

Mercoledì scorso il Tribunale dei ministri ha archiviato l’indagine in seguito all’esito del voto del 9 ottobre alla Camera che ha negato la richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti dei tre membri dell’esecutivo.