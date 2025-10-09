Almasri, Camera nega l'autorizzazione a procedere per Nordio, Piantedosi e Mantovano: pure Italia Viva vota no

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Giovedì 9 ottobre la Camera dei deputati ha respinto la richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del ministro della Giustizia Carlo Nordio, del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano. I tre sono indagati a vario titolo per il caso Almasri, l’ufficiale libico arrestato in Italia su mandato della Corte Penale Internazionale e poi rimpatriato a Tripoli per decisione del Governo. Dopo il voto, tensione in Aula tra maggioranza e opposizione, con attacchi frontali alla premier Giorgia Meloni.

Il voto alla Camera e i numeri della maggioranza

La discussione in Aula è iniziata con la relazione di maggioranza di Pietro Pittalis (Forza Italia), che ha proposto di negare l’autorizzazione a procedere “perché i componenti del governo hanno agito per tutelare interessi dello Stato costituzionalmente rilevanti”.

Le votazioni, tenute a scrutinio segreto, si sono concluse con tre esiti distinti:

251 sì e 112 no per Nordio

256 sì e 106 no per Piantedosi

252 sì e 112 no per Mantovano

ANSA L’esito del voto sul ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi: negata l’autorizzazione a procedere

Dalla maggioranza si sono levati applausi quando il presidente della Camera ha annunciato l’esito.

Opposizioni contro Giorgia Meloni

Anche la premier Giorgia Meloni ha partecipato al voto dai banchi del Governo, congratulandosi subito con Nordio, Piantedosi e Mantovano prima di lasciare rapidamente l’Aula.

La seduta si è accesa quando Riccardo Ricciardi (M5s) ha preso la parola per attaccare la premier.

Come riporta Askanews, il deputato ha detto a Meloni di tornare in Aula “non solo per salvare dal processo i suoi ministri accusati di aver rimpatriato con soldi pubblici uno stupratore di bambini”, ma anche per “discutere di genocidio, Flotilla e dazi che soffocano famiglie e imprese”.

Le sue parole hanno scatenato la protesta dai banchi del centrodestra, con momenti di forte tensione.

Il dato dei deputati di Italia Viva

Secondo quanto riferito da Adnkronos, sarebbero una ventina i deputati dell’opposizione che hanno votato no all’autorizzazione a procedere, compresi quelli di Italia viva.

Il centrodestra contava su una base di partenza intorno ai 230/235 voti.

Il commento di Nordio: “Risultato oltre le aspettative”

Dopo il voto, Carlo Nordio ha dichiarato di essere “soddisfatto” per un risultato “andato oltre le aspettative della maggioranza”, segno che “anche parte dell’opposizione riconosce che le competenze in gioco sono politiche e non giudiziarie”.

Poi, in Transatlantico, il ministro ha rincarato la dose: “Da modesto giurista, lo strazio che il Tribunale dei ministri ha fatto delle norme più elementari del diritto è tale da stupirsi che non gli siano schizzati i codici dalle mani”.

Nordio ha poi detto di sperare che il caso di Giusi Bartolozzi, capo di gabinetto del suo Ministero, “si chiuda così come questo”.

La donna è infatti indagata dalla Procura di Roma per false dichiarazioni sul caso Almasri.