Almeno 13 morti nel deragliamento di un treno in Messico, l'incidente sulla ferrovia interoceanica

È di almeno 13 morti e un centinaio di feriti il tragico bilancio del deragliamento di un treno avvenuto domenica 28 dicembre in Messico. L’incidente ferroviario si è verificato nei pressi della città di Nizanda, nello stato di Oaxaca: c’erano 250 persone a bordo del treno quando la locomotiva è uscita dai binari, per cause ancora da chiarire. Il treno fa parte della ferrovia interoceanica che collega l’oceano Pacifico al Golfo del Messico e che è di proprietà del governo messicano.

Nella giornata di domenica 28 dicembre c’è stato un grave incidente ferroviario nello stato di Oaxaca, nel sud del Messico.

Un treno con a bordo 250 persone tra passeggeri e membri dell’equipaggio è uscito dai binari nei pressi della città di Nizanda. Lo riporta El Pais.

ANSA I soccorritori sul luogo dell’incidente

Morti e feriti nel deragliamento del treno

Le autorità locali hanno comunicato che nel deragliamento del treno sono morte almeno 13 persone, 98 le persone rimaste ferite.

Di queste, 36 sono state ricoverate nei vari ospedali della zona con ferite gravi, 5 sono in condizioni critiche.

La presidente del Messico Claudia Sheinbaum ha espresso sui social le sue condoglianze per la morte dei 13 passeggeri e ha assicurato che i servizi di emergenza stanno assistendo le persone coinvolte nell’incidente.

Treno uscito dai binari sulla linea interoceanica

Il deragliamento è avvenuto quando la locomotiva del treno è uscita dai binari. Le immagini dell’incidente mostrano buona parte del treno, composto da due locomotive e quattro carrozze, ribaltato in un burrone.

Le cause dell’incidente non sono ancora chiare, la procura generale del Messico ha aperto un’indagine sull’incidente.

Il deragliamento è avvenuto lungo il “Corridoio Interoceanico dell’Istmo di Tehuantepec”, una linea ferroviaria di proprietà del governo messicano che collega l’Oceano Pacifico al Golfo del Messico.

Inaugurata nel 2023, la ferrovia interoceanica è considerata un’infrastruttura strategica per il trasporto di passeggeri e merci nel sud del Paese.