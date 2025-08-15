Almeno 50 morti per un alluvione in Kashmir, le disastrose conseguenze delle piogge torrenziali: la situazione

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Sono almeno 56 i corpi recuperati a seguito di un tremendo alluvione in Kashmir. I dati sono ancora in divenire. Nelle ultime ore una bomba d’acqua con piogge torrenziali e fiumi di fango si è abbattuta soprattutto nel distretto di Kishtwar, nella regione settentrionale dell’India. Altre 300 persone sono state portate in salvo, ma le operazioni di salvataggio sono ancora in corso.

L’alluvione nel Kashmir indiano

Nella notte tra giovedì 14 agosto e venerdì 15, secondo il fuso orario in uso in Italia, una serie di piogge torrenziali si è abbattuta sul distretto di Kishtwar, nel Kashmir indiano.

I fenomeni hanno interessato soprattutto il villaggio di Chasoti che – scrive Reuters – è anche il punto di sosta lungo un popolare percorso di pellegrinaggio, il Machail Mata Yatra.

Il Machail Mata Yatra è un percorso realizzato dagli antichi saggi indù per ritrovare la propria spiritualità lungo le strade dell’Himalaya, con una meta speciale dedicata alla dea vivente Maa Chandi. Proprio lungo questo percorso ha avuto luogo una violenta inondazione con colate di fango.

Un funzionario addetto alla gestione della sicurezza ha rivelato a Reuters che “un gran numero di pellegrini si erano radunati per pranzo e sono stati spazzati via“. Secondo le indiscrezioni ciò che ha travolto il villaggio di Chasoti è un fenomeno di cloudburst, un episodio in cui si verifica un violento rovescio spesso accompagnato da fulmini e venti forti concentrato in un breve lasso di tempo.

Almeno 56 morti e 200 dispersi

Come anticipato, i dati sono ancora in divenire. Come riporta Hindustan Times il bollettino è tragico: circa 56 persone sono state recuperate prive di vita in mezzo ai detriti, altre 100 sono rimaste ferite e si contano almeno 200 dispersi.

Almeno 38 persone verserebbero in gravi condizioni. Le operazioni di salvataggio sono ancora in corso. Il commissario divisionale del distretto di Kishtwar, Ramesh Kumar, ha riferito all’agenzia di stampa Ani che per rinforzare la macchina dei soccorsi “sono state attivate anche squadre dell’aeronautica“. RaiNews riferisce che i soccorritori stanno incontrando diverse difficoltà a raggiungere il sito interessato dal disastro a causa delle strade rese impraticabili dalle acque e dal fango.

La tragedia dell’Uttarakhand

Come ricordano le autorità su Reuters, il disastro che ha colpito il distretto di Kishtwar si è verificato pochi giorni dopo la tragedia dell’Uttarakhand. Il 5 agosto, con la stagione dei monsoni in pieno corso, una frana ha devastato l’intero villaggio di Dharali sulla parte iniziale del fiume Gange.

Il fenomeno ha colpito anche il campo Harsil usato per l’addestramento dell’esercito indiano. Le esondazioni e il crollo di detriti hanno portato alla morte circa 70 persone con un gran numero di dispersi – circa 100 – ancora non del tutto recuperati.