È di 10 decessi e 12 incidenti per valanga il bilancio che ha segnato l’inizio di febbraio sulla catena Alpina. Le cause sono state attribuite alle recenti e abbondanti nevicate che hanno reso il manto nevoso particolarmente instabile, come comunicato dal Servizio Meteomont Carabinieri. Gli interventi sono stati effettuati per raccogliere dati e comprendere le dinamiche degli incidenti, mentre su tutto l’arco alpino è stato segnalato un rischio elevato di valanga.

Il bilancio degli incidenti e le aree coinvolte

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, il mese di febbraio è iniziato con una serie di incidenti per valanga che hanno avuto, in molti casi, conseguenze tragiche. Il personale del Servizio Meteomont Carabinieri, parte del Comando Carabinieri Tutela Forestale e Parchi, è intervenuto tempestivamente per raccogliere i dati nivologici necessari a chiarire le cause e le modalità degli incidenti.

Nel corso della prima decade di febbraio, sulla catena Alpina si sono verificati 12 incidenti per valanga, che hanno provocato 10 decessi. I Bollettini di Previsione del Pericolo Valanghe hanno indicato un rischio elevato su tutto l’arco alpino, con un grado di pericolo compreso tra 4 forte e 3 marcato. Questo livello di rischio è stato caratterizzato dalla possibilità di distacco, anche con un debole sovraccarico, di numerose valanghe spontanee o provocate, anche di grandi dimensioni, soprattutto sui pendii ripidi.

Le cause dell’instabilità del manto nevoso

Le principali criticità sono state attribuite alle recenti e abbondanti nevicate che, alle quote più alte, hanno determinato la formazione di zone di accumulo. Sulle Alpi centrali e orientali, la serie di incidenti è stata causata dalla sollecitazione di un manto nevoso composto da nuova neve caduta dopo un lungo periodo di assenza di precipitazioni. Nei versanti settentrionali, il gradiente termico ha favorito la formazione di strati estremamente fragili, caratterizzati da cristalli angolari a debole coesione, difficili da individuare sotto la nuova neve. Questi strati, insieme alla brina di superficie sepolta, hanno reso il manto nevoso apparentemente sicuro ma in realtà instabile e soggetto a rottura anche a distanza dal punto di sollecitazione.

Situazione attuale e rischi specifici per zona

Attualmente, su tutto l’arco alpino il grado di pericolo valanghe è marcato 3. In Piemonte il rischio è presente a tutte le quote, mentre sui restanti rilievi si osserva una differenziazione tra i 1500 metri delle Alpi Giulie e i 1900 metri delle Alpi Retiche. Alle quote inferiori, il grado di pericolo è ovunque moderato 2. I pericoli maggiori alle quote più alte sono rappresentati dagli strati deboli persistenti in Lombardia e dai lastroni da vento su Nord-Est e Piemonte, a causa dell’intensa attività eolica associata alle perturbazioni atlantiche degli ultimi giorni.

In Liguria sono state osservate valanghe di piccole e medie dimensioni e bocche di balena sopra i 1700 metri. Sulla dorsale appenninica, il manto nevoso è presente in modo discontinuo. I rischi principali si registrano alle quote più alte dell’Appennino Tosco Emiliano, dei rilievi dell’Italia Centrale, sull’Appennino Lucano e Calabro, con un grado di pericolo moderato 2. Sull’Appennino Toscano, il pericolo maggiore è rappresentato dalle cornici osservate su alcuni crinali delle Alpi Apuane e dell’Appennino settentrionale, mentre sui rilievi laziali il rischio di valanghe è aumentato dalla presenza di strati di neve pallottolare sepolta sotto l’ultimo strato di neve, creando uno strato di slittamento particolarmente insidioso.

L’appello alla prudenza e le raccomandazioni

Il Servizio Meteomont Carabinieri ha rivolto un appello alla massima prudenza, sottolineando che l’amore per la montagna innevata non deve tradursi in esposizione a rischi inutili che potrebbero avere gravi conseguenze per sé e per gli altri. È fondamentale informarsi, essere consapevoli dei propri limiti, avere con sé e saper utilizzare correttamente il kit di autosoccorso (artva, pala e sonda) e, se necessario, rinunciare all’escursione o modificare l’itinerario per uno più sicuro.

Le indicazioni per la sicurezza

Viene inoltre ricordato di consultare sempre i Bollettini di Previsione del grado di pericolo valanghe, pubblicati quotidianamente sul sito meteomont.carabinieri.it e disponibili anche tramite l’app Meteomont Carabinieri. Solo una corretta informazione e la consapevolezza dei rischi possono contribuire a ridurre il numero di incidenti e di vittime in montagna.

