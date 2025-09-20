Alpinista 36enne precipita sulle Dolomiti, morto dopo una caduta di 80 metri in cordata

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Tragedia sulle Dolomiti: un alpinista 36enne impegnato nella scalata della Torre meridionale delle Torri di Neva è precipitato. L’uomo è morto dopo una caduta di 80 metri. A lanciare l’allarme è stato il compagno di cordata, che ha assistito alla caduta. La salma è stata recuperata tramite elisoccorso e successivamente affidata ai Carabinieri.

Dolomiti: un alpinista precipita dalle Torri di Neva

Mentre era impegnato a scalare la Torre meridionale delle Torri di Neva, un alpinista 36enne è precipitato ed è morto a seguito della caduta.

La vittima era originaria di Montebelluna e, nel primissimo pomeriggio di sabato 20 settembre, stava salendo in cordata la Via dei pacifici, tra Trento e Belluno.

Il tragico incidente ha avuto luogo sulle Dolomiti, mentre i due alpinisti scalavano la Torre meridionale delle Torri di Neva

L’allarme, secondo l’Adnkronos, è stato lanciato dal compagno di cordata dell’alpinista, che lo avrebbe visto precipitare e avrebbe dunque chiamato immediatamente i soccorsi.

Morto 36enne: caduta da 80 metri di altezza

Alla Centrale del Suem di Pieve di Cadore, il secondo alpinista ha riportato di non vedere né sentire il compagno appena precipitato.

Immediato l’intervento della Centrale di Trento, che ha subito inviato l’elisoccorso, coadiuvata dal Soccorso alpino di Feltre.

Purtroppo, però, la situazione si è rivelata fin da subito tragica. Dopo aver recuperato il compagno di cordata, l’elisoccorso ha individuato il 36enne, che era già morto e ancora appeso alla corda.

La testimonianza del compagno di cordata

Il corpo dell’alpinista morto sulle Dolomiti è stato recuperato e portato presso la caserma dei Vigili del fuoco di Mezzano, per poi essere affidato ai Carabinieri.

Il secondo alpinista, precedentemente intercettato dal Soccorso Alpino mentre si trovava fermo in sosta, è stato successivamente condotto al Rifugio Boz.

Stando alla sua testimonianza, avrebbe sentito il 36enne muoversi attorno a un passaggio che sembrava particolarmente impervio. Lo avrebbe poi visto precipitare, dato che si trovava sotto di lui: la vittima gli sarebbe passata al fianco, per poi sparire dalla sua vista.