Alpinista 85enne bloccato a 3mila metri in Valle d'Aosta, il video del salvataggio
Un alpinista francese di 85 anni salvato dopo una notte in alta quota, in condizioni di ipotermia.
Si trova in condizione di ipotermia l’alpinista 85enne di nazionalità francese recuperato in elicottero alle 6 dal soccorso alpino valdostano sulle Grandes Murailles, a ovest di Breuil-Cervinia. Ieri sera verso le 22 l’uomo, in difficoltà a causa del forte temporale, era a quota 3.000 metri quando ha chiesto aiuto, ma l’avvicinamento in elicottero è stato impossibile a causa del maltempo. L’alpinista è riuscito a raggiungere il bivacco Balestrieri, a quota 3.142 metri, mentre altri tentativi di recupero sono stati effettuati nel corso della notte, sempre con esito negativo a causa della scarsa visibilità dovuta alle nuvole. Oggi, dopo il recupero, è stato visitato dal medico dell’equipaggio di elisoccorso e portato in pronto soccorso ad Aosta per gli accertamenti diagnostici e le cure necessarie. Le sue condizioni sono in fase di valutazione.
