Si trova in condizione di ipotermia l’alpinista 85enne di nazionalità francese recuperato in elicottero alle 6 dal soccorso alpino valdostano sulle Grandes Murailles, a ovest di Breuil-Cervinia. Ieri sera verso le 22 l’uomo, in difficoltà a causa del forte temporale, era a quota 3.000 metri quando ha chiesto aiuto, ma l’avvicinamento in elicottero è stato impossibile a causa del maltempo. L’alpinista è riuscito a raggiungere il bivacco Balestrieri, a quota 3.142 metri, mentre altri tentativi di recupero sono stati effettuati nel corso della notte, sempre con esito negativo a causa della scarsa visibilità dovuta alle nuvole. Oggi, dopo il recupero, è stato visitato dal medico dell’equipaggio di elisoccorso e portato in pronto soccorso ad Aosta per gli accertamenti diagnostici e le cure necessarie. Le sue condizioni sono in fase di valutazione.