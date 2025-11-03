Alpinista italiano morto sullo Yalung Ri in Nepal, travolto da una valanga nel campo base: 7 vittime in tutto

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Una valanga ha travolto improvvisamente il campo base di un gruppo di alpinisti sullo Yalung Ri, in Nepal, nel distretto di Dolakha. Sei alpinisti sono morti travolti dalla neve. Tra loro ci sarebbe anche un italiano di cui non si conosce l’identità. Ancora dispersi invece altri due alpinisti italiani, che stavano tentando la scalata al Panbari.

Nella giornata di lunedì il campo base di un gruppo di alpinisti che stava scalando il monte Dompa Khang, 6.332 metri di altitudine in Nepal, nel distretto di Dolakha, è stato travolto da una valanga improvvisa.

Il campo si trovava sullo Yalung Ri, un monte vicino alla vetta che il gruppo stava tentando di scalare, a 5.630 metri d’altitudine. Tra i morti ci sarebbe un italiano.

La vittima italiana della valanga non sarebbe ancora stata identificata. I soccorsi e le ricerche sono stati resi complicati dal maltempo e dai complessi permessi necessari per volare supra alle cime himalayane.

Altri sei morti sotto la neve in Nepal

Oltre all’alpinista italiano, sarebbero morte altre sei persone nel campo base travolto dalla valanga. Sarebbero tre statunitensi, un canadese e due nepalesi.

A riportare la notizia è stato il Kathmandu Post, tra i principali giornali nepalesi, che cita fonti della polizia locale. La spedizione era composta in totale da 15 persone, dieci delle quali nepalesi.

I feriti sarebbero in totale quattro, anch’essi tutti nepalesi. Il piano originale prevedeva la scalata dello Yalung Ri come parte del programma di acclimatamento prima del tentativo alla vetta più alta.

Due italiani dispersi sul Panbari

In questi giorni altri due alpinisti italiani sono dispersi sull’Himalaya. Questa spedizione non ha nulla a che fare con quella dello Yalung Ri, e i nomi dei due italiani sono noti.

Si tratta di Stefano Farronato e Alessandro Caputo, che risultano dispersi da sabato 1 novembre, giorno in cui stavano scalando la vetta del Panbari, 6.983 metri nella catena montuosa del Peri Himal.

Una forte nevicata li avrebbe sorpresi mentre si trovavano al campo 1. Il capo della spedizione, anche lui italiano, era rimasto al campo base ed è stato soccorso insieme ad altri tre alpinisti.