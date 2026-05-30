Alpinista precipita e muore sulla parete nord del Gran Paradiso sotto gli occhi dei compagni di cordata

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Un alpinista di 55 anni della Lombardia è morto durante una scalata della parete nord del Gran Paradiso, il massiccio che ospita la vetta più alta delle Alpi Graie, in Valle d’Aosta. L’uomo è precipitato nel vuoto davanti a due altri compagni di cordata, che sono stati tratti in salvo dal soccorso alpino regionale e riportati a valle.

Alpinista precipita e muore sul Gran Paradiso

Nella mattinata del 30 maggio un uomo di 55 anni originario della Lombardia è morto mentre tentava la scalata della parete nord del Gran Paradiso con altri due amici.

L’uomo, di cui non si conosce l’identità, sarebbe precipitato nel vuoto per 600 metri all’improvviso davanti agli occhi dei due compagni di scalata, che hanno subito chiamato i soccorsi.

ANSA

A seguito dell’allarme, sul posto è intervenuto il soccorso alpino della Valle d’Aosta, che ha recuperato la salma dell’uomo e l’ha riportata a valle.

Tratti in salvo i compagni di scalata

Il corpo è stato portato a Entreves. Le operazioni di riconoscimento e di polizia giudiziaria sono state affidate alla Sagf del Comune valdostano.

Il soccorso alpino valdostano ha poi completato l’operazione recuperando con un verricello anche i due compagni di cordata della vittima, che sono stati portati a valle.

Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa Ansa, i due non hanno avuto bisogno di cure mediche.

La parete nord del Gran Paradiso

L’incidente è avvenuto mentre i tre stavano scalando la parete nord del Gran Paradiso, il massiccio che ospita una delle vette più alte d’Italia, tra le poche a superare i 4.000 metri di altitudine.

Quella che passa dalla parete nord è una delle vie normali per arrivare alla vetta, vale a dire una tra le più dirette e frequentate. È comunque un percorso per alpinisti esperti, caratterizzato da neve e ghiaccio perenni.

Il percorso include pendenze tra i 45° e i 55°, richiede un equipaggiamento specifico e le tempistiche di ascesa possono variare dalle tre alle sei ore.