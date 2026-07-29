Alpinista precipita per 30 metri durante la scalata al Pizzo d'Uccello: soccorritori al lavoro fino all'alba
Un giovane alpinista romano cade per 30 metri mentre scala il Pizzo d'Uccello, soccorso notturno riuscito.
Si è concluso intorno alle 7 della mattina di mercoledì 29 luglio il recupero in parete al Pizzo d’Uccello, vetta delle Alpi Apuane tra le province di Massa Carrara e Lucca, di un giovane alpinista caduto per una trentina di metri mentre era in cordata con un altro scalatore. Secondo quanto riferisce il Sast l’alpinista caduto, un giovane originario di Roma, nonostante le molteplici escoriazioni è stato trovato in buone condizioni di salute. Il recupero in parete fino alla sommità del pilastro è durato fino alle 7. L’elisoccorso Pegaso 3 ha poi provveduto al trasporto in ospedale. Il 18 luglio scorso, sulla parete nord del Pizzo d’Uccello era rimasto appeso un altro alpinista a seguito di una caduta: allora l’intervento di soccorso era durato 7 ore.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.