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Alpinista resta sospeso nel vuoto durante un'escursione: il salvataggio

Un alpinista salvato dopo essere rimasto sospeso nel vuoto: operazione in notturna

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Un alpinista è rimasto sospeso nel vuoto durante la discesa dal Campanile di Val Montanaia, in provincia di Pordenone, dopo una calata di circa 50 metri. A dare l’allarme sono stati alcuni escursionisti che hanno notato la cordata in difficoltà. I soccorritori hanno operato completamente al buio, raggiungendo l’uomo e agganciandolo prima di tagliare le corde rimaste bloccate. L’alpinista, rimasto vigile durante la lunga attesa, è stato portato in salvo senza riportare ferite.

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