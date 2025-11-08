Alpinista trovato morto a Recoaro Terme vicino Vicenza, era uscito per una arrampicata in solitaria

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Tragedia in montagna, un alpinista di 53 anni è morto dopo essere precipitato durante una arrampicata sul monte Cornetto, nel territorio di Recoaro Terme, in provincia di Vicenza. A lanciare l’allarme è stata la compagna, dopo che l’uomo non si era presentato all’appuntamento con lei. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo si stava arrampicando in solitaria quando è precipitato nel vuoto.

Alpinista trovato morto a Recoaro Terme

La tragedia è avvenuta nella giornata di ieri, venerdì 7 novembre, a Recoaro Terme (Vicenza), sulle Piccole Dolomiti.

Il corpo senza vita di un alpinista 53enne di Valdagno è stato trovato dai soccorritori sotto la parete del Cornetto. Lo riporta Ansa.

L’allarme lanciato dalla compagna

L’allarme è stato lanciato nel tardo pomeriggio, verso le 17.30, dalla compagna, che attendeva il rientro dell’uomo.

Dopo aver provato a chiamarlo più volte, la donna è andata a cercarlo nel luogo abitualmente frequentato dall’alpinista e ha trovato la sua auto parcheggiata nei pressi del rifugio Campogrosso.

Ha quindi chiesto aiuto, facendo scattare le ricerche.

Sul posto sono intervenute diverse squadre del Soccorso alpino, che hanno iniziato a perlustrare l’area alla ricerca dell’alpinista disperso.

L’arrampicata in solitaria

A individuare il corpo del 53enne è stato l’elicottero della guardia di finanza di Bolzano dotato di Imsi Catcher, dispositivo in grado di agganciare il segnale dei telefoni cellulari.

Il corpo dell’uomo è stato trovato sotto la parete del Cornetto, lungo la via Soldà.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo era impegnato in una arrampicata in solitaria quando sarebbe precipitato.

Una nuova tragedia per gli appassionati della montagna del Vicentino dopo quella di Stefano Farronato, 51enne di Bassano del Grappa morto nei giorni scorsi con altri italiani in Nepal.