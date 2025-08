Alpinisti bloccati sul Cervino, il video del salvataggio in elicottero

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due alpinisti italiani, rimasti bloccati lungo la salita al Cervino, sono stati recuperati all’alba dall’elicottero del Soccorso alpino valdostano. La richiesta di soccorso è giunta alla centrale di Aosta ieri alle 20 circa. Siccome uno degli alpinisti non era in grado di completare la salita e il forte vento non consentiva all’elicottero di giungere sul posto, una squadra di soccorso e’ stata portata a 3.500 metti, nei pressi del colle del Leone, raggiungendo poi l’alpinista bloccato. Riparati per qualche ora alla Capanna Carrel (3.800 metri), alle 4 di oggi gli alpinisti e i soccorritori sono scesi a una quota più bassa e da lì sono stati presi dall’elicottero.