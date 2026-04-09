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Due alpinisti sono stati tratti in salvo dopo aver perso l’orientamento sul Monte Cervati, nel territorio comunale di Sanza (Salerno), a causa delle difficili condizioni ambientali. L’operazione di soccorso è stata condotta dalla Stazione di Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Sant’Angelo dei Lombardi, attivata dalla Centrale Operativa del CNSAS, e ha visto la collaborazione di squadre a terra e di un elicottero della Sezione Aerea della Guardia di Finanza di Napoli. I due escursionisti, ritrovati in stato di spavento e con sintomi di assideramento, sono stati recuperati e affidati alle cure del personale sanitario.

Il soccorso attivato dalla Centrale Operativa del CNSAS

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l’intervento di soccorso è stato avviato nella giornata di ieri, quando la Centrale Operativa del CNSAS ha segnalato la scomparsa di due alpinisti che avevano perso l’orientamento lungo la cresta del Monte Cervati, all’interno del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. L’area, situata nel territorio comunale di Sanza (SA), è nota per le sue condizioni ambientali impegnative, soprattutto in quota e in presenza di neve.

Le difficili condizioni ambientali e il dispositivo di ricerca

Le operazioni di ricerca sono state rese particolarmente complesse dall’alta quota e dalla presenza di superfici innevate. Per questo motivo, è stato predisposto un dispositivo di ricerca articolato, che ha visto la sinergia tra il personale della Stazione di Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Sant’Angelo dei Lombardi e gli operatori del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania (CNSAS). Sono state organizzate due squadre operative: una squadra a terra, composta da personale S.A.G.F. e volontari del CNSAS, e una seconda squadra elitrasportata.

L’intervento dell’elicottero e il recupero degli alpinisti

La squadra elitrasportata ha operato a bordo di un elicottero AW139 della Sezione Aerea della Guardia di Finanza di Napoli. Dopo aver individuato i due escursionisti all’interno di un canale innevato, l’equipaggio ha proceduto a una prima valutazione delle loro condizioni sanitarie, riscontrando sintomi iniziali di assideramento e un evidente stato di spavento. Grazie all’impiego del verricello, i soccorritori hanno recuperato in sicurezza i due alpinisti, che sono stati successivamente elitrasportati in prossimità delle principali vie di accesso.

Affidamento alle cure mediche e conclusione dell’operazione

Una volta raggiunta la zona sicura, i due alpinisti sono stati affidati al personale del Servizio Sanitario di Emergenza 118 per gli accertamenti medici necessari. L’intervento si è concluso con esito positivo, grazie alla tempestività dell’attivazione dei soccorsi e alla collaborazione tra le diverse componenti operative coinvolte.

La collaborazione tra le forze in campo

L’operazione di soccorso ha evidenziato l’efficacia della cooperazione tra la Stazione di Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Sant’Angelo dei Lombardi, il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania (CNSAS) e la Sezione Aerea della Guardia di Finanza di Napoli. La sinergia tra le squadre a terra e la squadra elitrasportata ha permesso di localizzare e recuperare rapidamente i dispersi, garantendo la loro sicurezza e il tempestivo affidamento alle cure mediche.

ANSA