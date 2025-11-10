Alpinisti italiani dispersi in Nepal, Marco Di Marcello e Markus Kirchler dati per morti: la resa degli sherpa

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

I due alpinisti italiani dispersi in Nepal, sul Dolma Khang, sono da considerarsi morti. Lo afferma il capo della squadra di sherpa che da giorni era impegnata nelle ricerche. La dinamica dell’incidente faceva già temere per le vite di Marco Di Marcello e Markus Kirchler. La neve sempre più compatta e il rischio di nuove valanghe hanno fatto desistere la popolazione locale.

L’alpinista Davide Peluzzi ha comunicato che gli sherpa della valle dei Rolwaling hanno interrotto le ricerche di Marco Di Marcello e Markus Kirchler, i due alpinisti italiani dispersi sul Dolma Khang.

I due, travolti una settimana fa da una valanga nel loro campo base, sono dati quindi per morti dai soccorritori. Tra le cause che hanno fatto desistere gli sherpa anche il rischio di nuove valanghe e la neve sempre più compatta.

123RF La zona dove i due alpinisti sono stati travolti dalla valanga

Peluzzi è un esperto dell’Himalaya e nella valle in cui sono dispersi Di Marcello e Kirchler ha aiutato a costruire la via ferrata più alta del mondo.

La spiegazione di Davide Peluzzi

Peluzzi in questi giorni ha mantenuto i contatti da un lato con il capo sherpa dall’altro con la famiglia d’origine di Di Marcello, che vive a Castellalto, in provincia di Teramo, e con la moglie Marzia, che vive in Canada. È stato lui a spiegare nel dettaglio la situazione all’Ansa:

Queste squadre sono state impegnate senza sosta da una settimana nel disperato tentativo di salvare i compagni di spedizione; ma la dinamica stessa dell’incidente e l’enorme valanga che ha sorpreso gli alpinisti e amici mentre erano sul pendio, quasi in vetta, trascinandoli oltre 300 metri più sotto, già faceva temere per la loro vita.

La spedizione Dolma Khang 2025

Il 3 novembre una valanga ha travolto il campo base di una spedizione che puntava a raggiungere la vetta himalayana del Dolma Khang, a 6.332 metri di altitudine.

Nell’impatto con la neve sono morti sette alpinisti, tra cui tre statunitensi, un canadese e due nepalesi e un italiano, mentre i dispersi erano in totale inizialmente quattro.

Si sono invece salvati altri quattro alpinisti, rimasti feriti. Le ricerche nelle prime ore erano state ostacolate dal maltempo.