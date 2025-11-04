Alpinisti italiani morti in Nepal, il dramma del sopravvissuto Valter Perlino dopo la valanga: "Tende sepolte"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Strage di alpinisti in Nepal, tra cui diversi italiani. Sono cinque gli italiani morti dopo essere stati travolti da valanghe in due diversi incidenti sull’Himalaya. Due di loro, Alessandro Caputo e Stefano Farronato, sono stati “sepolti sotto 2 metri e mezzo di neve” mentre dormivano. Lo rivela Valter Perlino, il sopravvissuto che faceva parte con loro di una spedizione sul monte Panbari, e che per giorni ha partecipato alle ricerche.

Alpinisti morti in Nepal, il racconto del sopravvissuto

È “assurdo”, “dormivano in tenda e sono stati sepolti sotto 2 metri e mezzo di neve compatta”.

Così al Corriere della Sera Valter Perlino, sopravvissuto alla valanga che ha travolto e ucciso in Nepal i due alpinisti italiani Alessandro Caputo e Stefano Farronato.

iStock Cinque gli alpinisti italiani morti in due incidenti in Nepal

L’alpinista di Pinerolo (Torino) era il capospedizione del gruppo che in questi giorni avrebbe dovuto scalare il monte Panbari, una vetta di 6.887 metri sull’Himalaya nepalese.

Come ha spiegato anche la moglie all’Ansa, Perlino era sceso al campo base per un problema a un piede, mentre gli altri due erano rimasti più in quota.

Parla l’alpinista Valter Perlino

“Eravamo assieme al Campo 2 a 5800 metri e stavamo salendo al Campo 3 a 6300 metri”, racconta Perlino al Corriere.

Poi lui ha accusato un problema al piede e hanno quindi deciso di scendere tutti fino al campo base a 4800 metri.

“Ho avuto credo una trombosi venosa”, dice. Un problema che gli ha salvato la vita. Gli alpinisti sono rimasti isolati a causa di una forte nevicata che li ha “sorpresi due giorni prima di quando era prevista”.

Lui è riuscito a tornare al campo base, mentre i compagni si sono fermati al campo più in quota per poi tentare la discesa dopo: “Non so perché. Forse per stanchezza hanno deciso di fermarsi”. Lì dove poi sono stati sepolti dalla valanga.

La nevicata, durata sei giorni, è iniziata lunedì 27. “Sapevamo dell’arrivo, ma ha anticipato di due giorni”, racconta l’alpinista.

“Io ero già al campo base, loro al campo 1. Siamo rimasti in contatto sino a giovedì 30 sera, poi più nulla. Stavano bene – spiega – avevano gas e viveri. Non so cosa sia successo“.

Le ricerche

Perlino è tornato sul posto lunedì 3 novembre per partecipare alle ricerche dei compagni dispersi assieme ai soccorritori nepalesi e ad altri esperti italiani.

Per due giorni non si è arreso, anche se le speranze erano poche, fino al ritrovamento dei corpi dei due.

Chi sono le vittime italiane

La valanga sul Panbari ha provocato la morte di Stefano Farronato, 50 anni, arboricoltore di Bassano del Grappa, e Alessandro Caputo, milanese di 28 anni, maestro di sci a Saint Moritz.

Un’altra valanga che si è abbattuta su un campo base nello Yalung Ri ha ucciso almeno altri sette alpinisti, tra cui tre italiani.

Si tratta di Paolo Cocco, fotografo che lavora in Austria, Marco Di Marcello, biologo e guida alpina, entrambi abruzzesi, e Markus Kirchler.