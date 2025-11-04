Alpinisti italiani Stefano Farronato e Alessandro Caputo morti sull'Himalaya in Nepal sul Monte Panbari

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Alessandro Caputo e Stefano Farronato, i due alpinisti italiani dispersi da venerdì 31 ottobre sul Panbari, in Nepal, sono stati trovati morti. Nella mattinata di martedì 4 novembre, le autorità locali, secondo quanto fa sapere la Farnesina in una nota, hanno confermato i decessi. I connazionali erano stati sorpresi da forti nevicate al Campo 1 (5.000 m.s.l.m.). Risultano dispersi anche altri connazionali e le ricerche proseguono.

Alessandro Caputo e Stefano Farronato risultavano dispersi dallo scorso venerdì, quando erano stati sorpresi da forti nevicate al Campo 1, sul Panbari, a 5mila metri d’altitudine.

La loro morte è stata confermata dalla Farnesina, secondo cui si teme che possano essere fino a nove gli italiani dispersi in diverse zone del Paese asiatico. Sono in corso le operazioni di recupero delle salme.

Il consolato generale a Calcutta, anche per il tramite del consolato generale onorario a Kathmandu, sta seguendo direttamente l’evoluzione della situazione in contatto con le autorità locali e con i familiari dei connazionali, spiega ancora la Farnesina.

Il Panbari Himal è una delle montagne più ostiche e inesplorate dell’Himalaya nepalese. I corpi senza vita di Farronato e Caputo sono stati rintracciati nei pressi del campo 1 dai soccorritori in volo con l’elicottero.

Chi era Alessandro Caputo

Alessandro Caputo aveva 28 anni ed era originario di Milano. Studiava di Giurisprudenza in Statale ed era maestro di sci della Schweizer Skischule di Saint Moritz, in Svizzera.

Aveva preso parte alla spedizione Panbari Q7, insieme a Farronato e a Valter Perlino. Quest’ultimo è stato tratto in salvo da un elicottero governativo nepalese,

I tre avevano come obiettivo la conquista della vetta del Panbari Himal, che è “alto 6905 metri, il che significa che gli mancano solo 95 metri per entrare nel club esclusivo dei 7000″, spiegavano gli stessi alpinisti in un post pubblicato nelle scorse settimane sui social, aggiungendo che il Panbari “è una montagna un po’ ‘fuori categoria’: non abbastanza per i 7000, troppo per i 6000. Un ‘quasi settemila’ che noi abbiamo deciso di chiamare Q7”.

Chi era Stefano Farronato

Stefano Farronato, 51 anni, era alpinista e arboricoltore, originario di Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza. Aveva alle spalle molte esperienze in quota, avendo effettuato 18 spedizioni estreme in luoghi remoti del pianeta, tra cui quelle alpinistiche in Ecuador, India e Cina.

“Davanti alla grandezza delle montagne himalayane ci si sente piccoli, eppure è proprio lì che si ritrova l’essenza dell’esplorazione: il silenzio, la fatica, la meraviglia di un mondo incontaminato. È questo che mi spinge a partire: la possibilità di andare oltre, fuori e dentro di me”, aveva spiegato a Bassano.net lo scorso 6 ottobre, un giorno prima della partenza per il Nepal.

Farronato era inoltre titolare e ideatore di Aforest, azienda specializzata in arboricoltura con sede a Cassola in provincia di Vicenza.